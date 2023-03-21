Блогер Митрошина рассказывала, как стать популярной в соцсетях. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Столичный следком возбудил уголовное дело на Александру Митрошину. В сети ее знают под творческим псевдонимом «Матерь бложья». 28-летняя уроженка Карелии проходит по статья за уклонение от уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере.

Следователи считают, что Митрошина с октября 2020 по май 2022 года работала как индивидуальный предприниматель на упрощенную систему налогообложения. По ней бизнес платит 6% или 15% налога с прибыли (в зависимости от выбранной им схемы). Важное условие: годовой доход не должен превышать 150 млн рублей. Если зарабатываешь больше, действует уже другая налоговая шкала: надо платить НДС (20%), налоги за транспорт, имущество бизнеса, НДФЛ (13%)...

— Митрошина использовала аффилированные и контролируемые ею ИП. Таким образом со своего расчетного счета в целях сокрытия дохода организовала поступление денежных средств от предпринимательской деятельности напрямую на вышеуказанные ИП. Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

Следователи считают, что Митрошина с октября 2020 по май 2022 года работала как индивидуальный предприниматель, но ее доходы существенно превысили лимит этой схемы налогообложения.

Проще говоря, блогерка с помощью друзей и родных открывала «левые» ИП. И на них выводили деньги, которые заработала от своих продаж в Instagram* (принадлежит компании Meta**, признанной экстремистской на территории РФ). Примечательно, что в июне 2022 года Александра написала в своих соцсетях, что налоговая обвиняет ее в неуплате 200 млн рублей. Бизнесвумен заявила, что всегда «работала в белую, без намерения обмануть государство». Но добавила, что собирается оплачивать предъявленные ей недоимки.

Что ей грозит

Самое суровое наказание по статье — до трех лет лишения свободы. Но есть и более гуманные альтернативы в виде штрафа до 500 тысяч рублей. В делах о неуплате налогов суду и следствию очень важно, как поведет себя обвиняемый. Нередко дела закрывают, если бизнес соглашается добровольно компенсировать бюджетную недоимку.

Что продавала Александра Митрошина

«Инсталогия», «Криптовалюта для чайников», «Как снимать сториз», «Как писать крутые посты для инстаграма», «Как накачать ягодицы дома и в зале» — все это опусы блогерши. Митрошина окончила журфак МГУ. Писала про гаджеты и машины, поработала на радио и ТВ. Когда «Инста»* в России только начала набирать популярность, Александра оседлала волну. Не сразу, но планомерно начала набирать подписчиков. И не на приземленных темах, вроде хвастовства телом и богатством, коего у девушки тогда не было.

Митрошина рассказывала, как стать популярной в соцсетях. В открытом доступе — бесплатно. Ну а если подписчик хотел узнать все «тайные секреты продвижения в инстаграмах*», то покупал курс обучения. Сейчас у нее примерно 2,5 млн подписчиков. Цены на обучение разнились. Готовые «брошюрки» блогерши отдавали за 1000 — 2000 рублей. А если ты хотел частный урок от гуру и помощь в продвижении, то цена могла быть и 500 тысяч рублей.

Блогер Александра Митрошина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сколько зарабатывала

По налоговым документам Митрошина была учредителем ООО «Инновационные Технологии для Блогеров». За 2021 год фирма заработала 7,5 млн рублей. Однако в тот же год Митрошина вышла из числа учредителей. И стала работать только как индивидуальных предприниматель.

По закону ИП не сдают бухгалтерскую отчетность. Поэтому проверить официально доходы блогерки невозможно. В предпринимательских базах ее бизнес выглядит вполне благообразно: ни судебных дел, ни арестов имущества, ни долгов перед приставами. Довольно редкая ситуация даже для честного бизнеса, тем более таких масштабов.

СК говорит, что Александра за полтора года скрывала от бюджета 120 млн рублей. Если грубо подсчитать, что это НДФЛ + НДС (т.е. 33% в сумме), то получится доход блогерки был около 363,6 млн рублей.

Сама Митрошина в разное время раскрывала свой доход. Где-то она говорила, что зарабатывает 100 000 долларов в месяц, то есть по тому курсу 6 млн рублей. Где-то говорила, что доход 4-5 млн рублей в месяц.

В 2022 года Forbes номинировал Митрошину на молодежную премию. В портфолио номинантки было указано, что личные проекты принесли ей 303 млн рублей. Эта сумма явно больше лимита для ИП на упрощенке, с которых действует сниженный налог.

Где сейчас Александра Митрошина

В Дубае. В марте 2022 года блогер переехала. В столице у нее осталась квартира в Москва-Сити, куда наверняка наведаются силовики в рамках расследования уголовного дела.

В ОАЭ Митрошина приобрела квартиру в 50 «квадратов» — рядом со знаменитым небоскребом Бурдж Халифа. Цена апартаментов по признаю блогерки — 300 тысяч долларов (больше 20 миллионов рублей). Она также сообщила, что за приобретение недвижимости дают резидентство — это аналог вида на жительства, с которым можно долго жить в стране и работать.

Instagram* (Инста) - принадлежит запрещенной в России компании Meta**

Meta** - признана экстремистской на территории РФ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Блогеров ждут проверки: "дело Лерчек" вскрыло миллиардные махинации звезд соцсетей

Юрист Алексеев предупредил о масштабных проверках топовых блогеров после "дела Лерчек" (подробности)