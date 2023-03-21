«Вытерла моим полотенцем пол»: Актриса из «Полицейского с Рублевки» подралась с посетительницей фитнес-клуба

Актриса Сара Окс подралась с посетительницей фитнес-клуба в Москве из-за полотенца Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Подмосковная полиция разбирается в деталях драки с участием актрисы Сары Окс, которая засветилась во многих известных «ментовских» сериалах - «Полицейский с Рублевки», «След», «Последний мент», «Карпов».

- В полицию обратились сразу две женщины, которые обвиняют друг друга в избиении, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - В качестве доказательств обе предъявляют фото побоев и выдранных волос, а также справки о побоях, выданные в разных травмпунктах.

Сама Сара Окс уверяет, что «я только защищалась». По словам актрисы, дело было так.

- Я уже год хожу в фитнес-центр на территории Одинцовского района Подмосковья. Нравится, что он очень камерный, там обычно мало людей и можно спокойно заниматься тренировками, - заявила Сара корреспонденту KP.RU. - Но весной как будто все кинулись приводить себя в форму. В пятницу я пришла в клуб, чтобы провести кардиотренировку на велотренажере. В зале помимо меня было только одна пара - мужчина и женщина. Я взяла один из велотренажеров, начала подстраивать его под себя. И тут женщина начала возмущаться: я его под себя перестроила, что вы делаете? Я ответила, что в фитнес-клубе все тренажеры и инвентарь общие, и что она купила абонемент в клуб, а не сам клуб.

Фото из архива Сары Окс

Короче, женщины поговорили на повышенных тонах.

- Я отошла попить и случайно увидела, что та другая посетительница взяла мое полотенце и вытерла им пол. Видимо, рассчитывала, что незаметно положит на место и я потом этой грязью вытираться буду.

В общем, через несколько секунд соперницы схватили друг друга за волосы и разговор плавно перетек в драку. Женщин растащили.

- Мне потом друзья говорят: а ты не боишься, что она снимет побои и напишет заявление в полицию? Поэтому я сама сняла побои. В травмпункте спросили, откуда повреждения. Я рассказала. Оказывается, вся информация оттуда поступает в полицию. Поэтому мне звонил участковый, уточнял, я ему фотки отправила…

Фото из архива Сары Окс

Пока полиция проводит доследственную проверку. Если дойдет до оформления протокола по административной статье, двум женщинам светит штраф до 30 тысяч рублей или до 15 суток административного ареста.