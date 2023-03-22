Сырое мясо на лопате, коктейль «Вилкой в глаз» и картофельные очистки: как рестораны пытаются удивить москвичей

В ресторане «Кусочки» часть блюд выносят на лопатах Фото: Андрей АБРАМОВ

После пандемии, санкций и прочих неурядиц рестораторы всерьез задумались, чем заманивать гостей? Богаче посетители не стали, но и кушать им хочется. Причем у нашего брата губа не дура. И сытно пообедать, из глаз порадовать желает. Поэтому в Москве плодятся иммерсивные рестораны. Умный термин пришел из театра и означает «погружение».

Например, смотришь «Гамлета», а принц Датский подходит к тебе и говорит:

— Друг, а ты что думаешь: быть мне или не быть? И вообще, может подскажешь, кто убил моего отца?

В общепите гостя стараются задействовать в каком-то перфомансе. В общем кафе-аттракцион.

КОМПЛИМЕНТ ОТ ЗАВЕДЕНИЯ ЗАЛИВАЮТ В РОТ

На этой ниве преуспел ресторан «Кусочки» на Шаболовке. Вечером буднего дня едва ли удастся занять свободный столик. Едут туристы, гости со всей Москвы и местные завсегдатаи. Хотите посидеть за конкретным столом — бронируйте за две недели. И вообще есть ограничение по времени: два часа на компанию.

Кафе поделено на тематические зоны. Сборная солянка стилей: театр, тюрьма, Кремль, коммуналка, баня… Официантами взяли актеров, ну или очень артистичных молодых людей.

Только шагнул за порог, как стал свидетелем пылких разборок. Дуняша — девица в коротком халатике, с накрученными бигуди — скалкой дубасила непутевого сожителя Тимоху. Тот не то пропил получку, не то засмотрелся на другую. Отношения героев как бы застыли во времени (то есть амплуа сохраняются), но при этом обыгрываются новые и новые ситуации. Завсегдатаи могут ощутить эффект «Санта-Барбары», когда на протяжении тысячи серий мусолят одни темы, в сюжет втягиваешься с любого места и также легко отпускаешь, когда очередная драма заканчивается.

Меня усадили в зону, которая имитировала госпиталь. На соседних диванчиках девчонки-студентки в белых халатах, которые им выдали официанты, потягивали коктейли. За соседним столиком доктор Пилюлькина с подколками допрашивала влюбленную парочку, все ли у них нормально с этим самым. А для профилактики каждому выписала инъекцию витаминов. Переорально.

Достала из медицинского чемоданчика маленькие шприцы, наполненные яркой субстанцией, и прыснула каждому их содержимое в рот. После подошла за наш столик. Спросила за рулем, али нет. От ответа зависело содержимое витаминного шприца — с градусом или без. Такой вот комплимент от заведения.

А это подвешенный на миниатюрной виселице цыпленок табака Фото: Андрей АБРАМОВ

ПОЕСТЬ С ЛОПАТЫ

Мимо прошагала еще одна женщина-вамп — на сей раз в милицейской форме. Очевидно, она принимает заказы в тюрьме — столики, опоясаны стальными прутьями. Жаль что сидеть приходится не на шконках. Обитает в кафе и Жулиган — эдакий пацанчик с района. К праздникам придумывают новых персонажей.

Меню охарактеризовать одним словом сложно. Вроде бы и понятная кухня — супы, бургеры, салаты и горячее — но почти все с каким-то финтом. Не кулинарным, а в плане подачи. Дегустирую тартар из говядины: мелко рубленное сырое мясо со специями (758 руб.). Подали закуску на лопате. Еще и пытались накормить с нее. Сыр пармезан трешь сам — на миниатюрной терке. Цыпленка табака (858 руб.) подали подвешенным на виселице. Жаль пташку, но погибла она не зря — и пальчики и косточки оближешь. Видел как борщ приносили, залив в кочан капусты (688 руб.), а алкогольный коктейли выносили в медицинских капельницах (688 — 888 руб.).

Видео из кафе год назад завирусилось в иностранных соцсетях. Многие комментарии были гневными. Наверное, это замещение настоящего мяса на соевое так повлияло на европейских зрителей. Говорили, что русские играют с едой и варварски используют садовый инвентарь (это они про лопаты в тартаре) вместо столовых приборов. В общем, приколов не оценили. Хорошо, что в кафе нет официанта в костюме медведя.

Резюме такое. Кормят вкусно, подача классная, порции стандартные. Цены — как в центре Москвы. Смущает принудительное ограничение по времени. Не то чтобы для ужина требовалось более двух часов, но тем не менее. Впрочем, подобные «нормы» есть и других ресторанах с высоким спросом.

Наблюдать за актерами интересно. Но активных гостей они как будто не любят. Если у вас душа рвется на сцену и вы вздумаете сами тянуть официанта в игру, он скорее «стушуется» (об этом пишут и в отзывах). Актеры для своих приколов выбирают робких посетителей, которые скромно будут хихикать над лицедействами и безропотно принимать правила игры.

НА ЗАМЕТКУ

Другие необычные заведения Москвы

«Уе!бар» (ул. Сретенка, 26/1 — м. «Сухаревская»). Радушного «Добро пожаловать, чего изволите откушать?» тут не дождешься. Скорее обложат трехэтажным и отпустят хлесткий подкол по поводу вашей внешности. В меню набор закусок на компанию «Разорви хлебало», суп «Баланда», булочка с шоколадом «Какашуля». С коктейлями все еще более похабно. Из того, что можно было бы написать, пожалуй, «Эстетика бомжихи» и «Вилкой в глаз».

«В темноте?!» (Октябрьская, 2 — м. «Достоевская»). Обедать предстоит в кромешной тьме. Меню — сюрприз. Вы вольны выбирать его направление — мясное, рыбное, вегетарианское. Перед заходом в зал нужно сдать на хранение любые предметы, излучающие свет — мобильники, зажигалки, часы с подсветкой. Официантами работают незрячие или слабовидящие. Визиты в заведение — по сеансами: длится чуть менее двух часов. Вставать во время оного запрещается. Если потребуется выйти, нужно попросить официанта взять вас под руку и сопроводить.

«Кабинет 3.14» ( Трубная, 32/3 — м. «Цветной бульвар»). Пустят сюда только если предварительно позвонишь и забронируешь столик. Заведение прячется в дальнем углу магазина дизайнерской одежды. Дверцу открывают после того, как согласишься заклеить камеру на смартфоне. Бар имитирует «спикизи» заведения эпохи сухого закона. «Спикизи» по-нашему вроде «говори потише». Меню нет, с каждой компанией гостей работает свой бармен. Он протягивает карты таро, за каждой из которых кроется хитрый алкогольный коктейль. Сидеть предстоит за столами для покера. И разумеется, говорить на возвышенные темы, но только вполголоса.

«Зойка» (Большой Патриарший переулок, 8, стр. 1 — м. «Баррикадная»). Назван в честь пьесы Булгакова «Зойкина квартира». Среди совладельцев Григорий Лепс. Небольшой ресторан — человек на 20 — который создавался в пику пафосным Патрикам. Заявляют, что у них не официанты, а «импресарио», «консьержи» и «лицедеи». Все стараются прочитать гостю стихи, иногда 18+. В меню, например, доширак с утиной грудкой и сосиска в тесте — каждое блюдо по 960 рублей. Тут надо бы присвистнуть, а в чем, собственно, отличие от Патриарших, если цены один в один как в богемных заведениях? Только названия блюд сомнительные. Угощают и не столь «маргинальными» яствами, а напротив — высокой кухней: тартарами, голубцами с лангустинами, котлетой с икрой…

Twins Garden (Страстной бульвар, 8а — м. «Пушкинская»). Для среднестатистического россиянина и даже москвича концепция этого заведения и его цены будут абсолютно неясны. Изучишь меню и уверуешь, что это все масонский заговор и наглядный пример по одурачивания населения. Однако во всех гастрономических гидах заведение на первых строчках. Заказывать отдельные блюда нельзя — подают только сеты. Вот один из них «Вода, семена, рассада, цветы, чеснок, патиссон, лук, морковь, томат, кукуруза, очистки». С вас 15 000 рублей за набор овощей. Нет, конечно просто так морковку вам на стол не положит. Все овощи в какой-то ипостаси: вареные, жареные, с соусами и необычными сочетаниями. Но давать овощные очистки — это сильно. А за 35 тысяч рублей гостя накормят меню на основе анализа его ДНК-теста. Заказывать услугу нужно за 5-6 недель до планируемого ужина.