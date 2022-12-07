Стало известно, сколько стоит новогодняя ночь с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова отпразднует Новый год в «Магадане» в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горячий период у звезд шоу-бизнеса уже начался: новогодние огоньки, корпоративы. Самое время определиться и с новогодней ночью: работать, улететь отдыхать или остаться дома с близкими. Певица Ольга Бузова свой выбор сделала – она проведет 31 декабря по северному горячо - в Магадане. Наверное, вы подумали, что олигархи заказали артистку на частный корпоратив, но нет. Ольга не полетит в Магаданскую область, она останется в Москве и будет петь в ресторане «Магадан» на Красной Пресне.

- Я очень люблю свою работу и с большой ответственностью отношусь к ней, - признавалась Ольга Бузова.

Поэтому артистка решила не давать отдыха себе и в Новый год, когда другие будут отдыхать и пить шампанское. Ольга Бузова исполнит все новогодние хиты, в их числе «Танцуй под Бузову» и «Мандаринка и бокальчик любимого игристого».

После выступления певица сможет попробовать изыски рыбного ресторана Аркадия Новикова, среди которых будет и «Оливье» со слабосоленым лососем, и холодец с крабом и магаданскими креветками, и красная икра с оладьями. И даже съесть кусочек торта «Наполеон», запивая итальянским просекко. Именно такое меню ждет посетителей ресторана в новогоднюю ночь. Входной билет обойдется от 10 до 30 тысяч рублей (в зависимости от близости столика к сцене).