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Общество7 декабря 2022 8:18

«Взял 5 миллионов и исчез»: После публикации «Комсомолки» на альфонса, представлявшегося агентом ФСБ, завели уголовное дело

Москве возбудили уголовное дело против альфонса из Тиндера, обманувшего москвичек на 10 миллионов
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Аферист Надир Абулов выманивал у своих жертв круглые суммы

Аферист Надир Абулов выманивал у своих жертв круглые суммы

На днях сайт «Комсомольской правды в Москве» опубликовал историю про очередного брачного афериста. Москвичка Светлана Переседова рассказала, что познакомилась в мобильном приложении для свидания с мужчиной. Надир Абулов, представившийся успешным бизнесменом и по совместительству «агентом ФСБ», после первой же встречи заявил: ты украла мое сердце! Познакомил со своими детьми от первого брака, предложил пожениться и под шумок утащил все накопления женщины - пообещав открыть совместный бизнес. Да еще и кредит заставил взять. На круг получилось 5,2 млн рублей. И исчез. Светлана с сыном-подростком оказались на грани выживания и с кучей коллекторов под дверью.

Позже Переседова нашла еще нескольких женщин, которых Абулов так же обманул на деньги. На одной из них он даже в итоге женился - москвичка Наталья теперь уверена, что все это ради ее квартиры за 20 миллионов (Надир предлагал продать ее, чтобы сложиться и купить большой загородный дом, Наталья в последний момент отказалась от продажи)…

Группа из восьми пострадавших писала заявления в полицию - и в Москве, и в Подмосковье. Но после проверок приходили отказные на возбуждение уголовного дела. «Признаков мошенничества» в действиях Надира Абулова никто не находил.

- Он нам открытым текстом говорил: вы зря теряете время, мне ничего не будет, у меня все схвачено, - говорит Светлана Переседова.

Но после публикации в KP.RU и нескольких телесюжетов ситуация внезапно изменилась. В дело вмешалась прокуратура.

«Тушинская межрайонная прокуратура в порядке надзора изучила материалы процессуальных проверок по заявлениям москвичек о совершении в отношении них мошеннических действий. По результатам прокуратура указала органам полиции на необходимость объединения материалов в одном производстве, возбуждении уголовного дела по фактам мошенничества и установления всех пострадавших от преступной деятельности лиц», - рассказала руководитель пресс-службы Прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество в крупном и особо крупном размере». Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до 10 лет.

«Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы», - сообщила Людмила Нефедова.

Происшествия: КРИМИНАЛ