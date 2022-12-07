«Взял 5 миллионов и исчез»: После публикации «Комсомолки» на альфонса, представлявшегося агентом ФСБ, завели уголовное дело

Аферист Надир Абулов выманивал у своих жертв круглые суммы

На днях сайт «Комсомольской правды в Москве» опубликовал историю про очередного брачного афериста. Москвичка Светлана Переседова рассказала, что познакомилась в мобильном приложении для свидания с мужчиной. Надир Абулов, представившийся успешным бизнесменом и по совместительству «агентом ФСБ», после первой же встречи заявил: ты украла мое сердце! Познакомил со своими детьми от первого брака, предложил пожениться и под шумок утащил все накопления женщины - пообещав открыть совместный бизнес. Да еще и кредит заставил взять. На круг получилось 5,2 млн рублей. И исчез. Светлана с сыном-подростком оказались на грани выживания и с кучей коллекторов под дверью.

Позже Переседова нашла еще нескольких женщин, которых Абулов так же обманул на деньги. На одной из них он даже в итоге женился - москвичка Наталья теперь уверена, что все это ради ее квартиры за 20 миллионов (Надир предлагал продать ее, чтобы сложиться и купить большой загородный дом, Наталья в последний момент отказалась от продажи)…

Группа из восьми пострадавших писала заявления в полицию - и в Москве, и в Подмосковье. Но после проверок приходили отказные на возбуждение уголовного дела. «Признаков мошенничества» в действиях Надира Абулова никто не находил.

- Он нам открытым текстом говорил: вы зря теряете время, мне ничего не будет, у меня все схвачено, - говорит Светлана Переседова.

Но после публикации в KP.RU и нескольких телесюжетов ситуация внезапно изменилась. В дело вмешалась прокуратура.

«Тушинская межрайонная прокуратура в порядке надзора изучила материалы процессуальных проверок по заявлениям москвичек о совершении в отношении них мошеннических действий. По результатам прокуратура указала органам полиции на необходимость объединения материалов в одном производстве, возбуждении уголовного дела по фактам мошенничества и установления всех пострадавших от преступной деятельности лиц», - рассказала руководитель пресс-службы Прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество в крупном и особо крупном размере». Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до 10 лет.

«Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы», - сообщила Людмила Нефедова.