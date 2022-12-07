Фасад здания новой взрослой поликлиники в Строгино готов на 40 процентов

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На западе столицы в Строгино строится новое здание взрослой поликлиники на 750 посещений в смену с травматологическим пунктом.

«Корпус на улице Твардовского, владение 10 готов более чем на 60 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Специалисты заняты сейчас благоустройством, прокладкой наружных сетей, монтажом потолочных конструкций. В здании завершается внутренняя черновая отделка».

По его словам, фасад будущего медучреждения готов на 40 процентов.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, в поликлиниках большинство москвичей почувствует себя в новых условиях, - сказал Загрутдинов. - Жители будут получать помощь в учреждениях с новым оборудованием и новыми медицинскими услугами».

КОНКРЕТНО

Поликлиника строится по новому стандарту московских поликлиник. Его основные особенности - зоны комфортного ожидания, понятная система навигации, современное медицинское оборудование, доступность для маломобильных посетителей. Фасады здания также оформляются с учетом единой концепции, разработанной для программы «Новый московский стандарт поликлиник».

В корпусе:

- на первом этаже - кабинет дежурного врача, помещения введения инъекций и приема анализов, процедурные компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а также травмпункт с гардеробом, рентген-кабинетом, кабинетами врачей-специалистов, административными и служебно-бытовыми зонами. Кроме того, в вестибюле разместятся бахиломашины, кафе, аптечный киоск;

- на втором - кабинеты терапевтического отделения, административно и служебно-бытовые помещения;

- на третьем - кабинеты врачей-специалистов и административно и служебно-бытовые помещения;

- на четвертом - кабинеты врачей-специалистов, отделение функциональной диагностики, административно и служебно-бытовые помещения;

- на пятом - кабинеты лучевой диагностики, профилактики, служебно-бытовые помещения;

- на шестом - отделение платных услуг, реабилитации, патронажной службы, административно и служебно-бытовые помещения.

На последнем – седьмом этаже – будут работать менее востребованные кабинеты. Сюда входят администрация, конференц-зал, служебно-бытовые зоны.