В Подмосковье в 2022 году провели уже около 5,1 тысяч процедур ЭКО

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Московской области

В Московской области в 2022 году бесплатно провели более 5 тысяч процедур ЭКО - экстракорпорального оплодотворения. Напомним, так называют оплодотворение яйцеклетки в лабораторных условиях, когда здоровый эмбрион искусственно переносится в матку. Благодаря этому мамами становятся женщины, которые из-за различных медицинских сложностей не могут забеременеть естественным путем. Жительницам Подмосковья бесплатное ЭКО доступно в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который в свою очередь является частью нацпроекта «Демография».

- Процедура ЭКО проводится по показаниям для женщин, которые не могут забеременеть естественным путем. Порядка 5,1 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения проведено с начала года, - рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Оформить квоту на ЭКО жительницы Подмосковья могут, обратившись в женскую консультацию. Основные условия для соискательниц - женщина должна проживать на территории Московской области, иметь полис медицинского обязательного страхования (ОМС), выданный в Подмосковье, и, соответственно, быть официально приписанной к медучреждению на территории региона. Подробности подачи заявки на процедуру ЭКО и список необходимых документов размещен на сайте Минздрава Московской области.