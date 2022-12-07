«Плывем по шоссе в разгар зимы»: Дмитровское шоссе у МКАД залило водой из-под земли

кадр с видео Елены Дана

Разверзлись хляби подземные и затопили часть Дмитровского шоссе 7 декабря. Вода начала бить в районе Северный, неподалеку от парка Долгие пруды и МКАД. Тут строят новую станцию метро «Физтех». Вероятно, техника зацепила магистраль водоснабжения, проще говоря, пробили трубу.

Водители, пассажиры и прохожие принялись снимать инцидент на видео. Панорама залитого участка шоссе выглядит впечатляюще. Но на самом деле все решает ракурс. Разлив занимает примерно 200 метров дороги. А дальше — сухая трасса.

Зимний заплыв в морозе. Плывем по шоссе в разгар зимы, — написал в соцсетях один из очевидцев.

Больше всего негодуют пешеходы: если на трассе вода из-за реагентов замерзает не так быстро, то на тротуаре в районе стройки метро слой скользкого наста образовался стремительно.

Подачу воды (благо, она была холодной) быстро перекрыли. Однако учитывая минусовые температуры (около -10 градусов). Устранять последствия разлива нужно быстро. Иначе дорога превратиться в каток. Сейчас спецтехника откачивает разлившуюся воду. Точно также, как делают в теплое время года во время ливней.

— На месте работают городские службы. На водоснабжение потребителей инцидент не повлиял. Просим водителей быть внимательнее на указанном участке – движение автотранспорта в настоящее время затруднено, — сообщили в Комплексе городского хозяйства города Москвы.

По данным «Яндекс Пробки», затор растянулся на три километра: от Лианозовского проезда до природного заказника Северный. Поэтому в сторону Долгопрудного лучше ехать через Лихачевское шоссе. По данным Дептранса Москвы на 17:20, движение восстановлено.