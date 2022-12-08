На проспекте Мира построят жилой дом по программе реновации

Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Для участников реновации в Ростокино на северо-востоке столицы появится новостройка. Здание разместится на проспекте Мира, на земельном участке 135А. «Его возводят на месте старой снесенной пятиэтажки, жители которой получили современные квартиры в доме 14, корпус 3 на Сельскохозяйственной улице, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас проводится подготовка площадки и устройство шпунтового ограждения. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году».

КОНКРЕТНО

Односекционный дом построят по индивидуальному проекту. Здание будет выглядеть так:

- фасады - из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных керамическим кирпичом, с металлическими корзинами для кондиционеров;

- 112 квартир (однокомнатных – 32, двухкомнатных – 64, трехкомнатных – 16). Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- лифты на 630 и 1000 кг, с визуальной и тактильной информацией;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов. Плитка с шероховатой поверхностью у входа в дом обезопасит от скольжения в любое время года.

В благоустроенном дворе:

- высадят деревья и кустарники;

- разобьют газоны и цветники;

- поставят детскую и спортивную площадки;

- разместят места для отдыха взрослых.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

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