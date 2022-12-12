«Вожу продукты и цветы. А один раз попросили отвезти хамелеона»: пенсионер из Москвы рассказал, сколько зарабатывает на доставке

Владимир говорит, что самое важное для него в «курьерстве» — свободный график. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Так вышло, что профессию курьера в Москве «оккупировала» молодежь: рассекать на велосипеде или провести день на ногах им проще. Однако в городе можно встретить и людей старшего возраста с фирменным боксом службы доставки.

КУРЬЕР НА «МЕРСЕДЕСЕ»

Владимиру Александрову 48 лет. Живет в Москве. Майор в запасе, за плечами 30 лет выслуги. Вышел на пенсию (у военных на пенсию можно выйти раньше) и тут же нашел новый источник дохода. Признается: лазил по YouTube, смотрел видео про работу курьеров. Их в Москве много стало, вот Владимир решил обстоятельно изучить вопрос их «службы».

— Во-первых, понял, что эта работа нормально оплачивается, причем оплата поступает на счет после каждого заказа. Но деньги для меня не основная мотивация. Подкупил свободный график. Могу работать, когда захочу. Беру заказы только в будни — пятидневка. Но это я для себя решил, формально, могу вообще не брать заказы или выполнять их в выходные, — рассказывает Владимир.

С курьерской сумкой Владимир чуть менее года. Признается: первые заказы на доставку взял, когда еще был военнослужащим. Пока брал отпуска, стал подрабатывать — проводил разведку. Решил сотрудничать с сервисом Яндекс Доставка.

В кадре Владимир и сотрудник Центра доставки. Тут обучают новичков и выдают рабочий инвентарь — термокороб. Униформу курьеры не носят. Фото: Михаил ФРОЛОВ

— Утром отвожу жену на работу, детей на учебу и выхожу «на линию»». Просто нажимаю кнопку в приложении для курьеров. Когда хочу закончить или сделать перерыв, также нажимаю кнопку. Удобно, что ни у кого не надо отпрашиваться. Заказы выполняю на личном авто, у меня Mercedes C-класса (это одна из бюджетных линеек автоконцерна. — Прим. ред.). Признаю, звучит круто: «курьер на Mercedes», — смеется Владимир.

«МОСКВИЧИ КУШАЮТ КРУГЛОСУТОЧНО»

Москвич рассказывает: в день «на линии» он по 12 часов. Это его решение. Из этого времени он час-два тратит на обед и перерывы на личные дела.

— В среднем в день удается сделать 15–20 заказов — это 6500–7500 рублей дохода уже после вычета комиссии сервиса. На бензин я трачу 800 рублей в день. Бывало, что и 30 заказов делал за смену. Но это когда в ночь решил повозить доставку. Пробок нет, а работы много. Общался с коллегами из других регионов. Они шутят: в столице хорошо — москвичи кушают круглосуточно! И действительно, по ночам много заказов доставки продуктов из магазинов, Яндекс Лавки, ресторанов и кафе. Мне выдали термосумку для доставки еды.

Доставку заказывают и частные лица через приложение Яндекс Go, и малый бизнес. Владимир возит букеты из цветочных салонов, документы и всякие мелочи (часто передают ключи) от человека к человеку. А один раз ему вручили коробку с хамелеоном. Только заказчика курьер разочаровал: перевозка животных запрещена правилами.

По мере выполнения заказов доставщики набирают персональный рейтинг. Если рейтинг держится на высоком уровне, тогда и оплата выше. Поддерживать свой рейтинг в Яндекс Доставке, по словам Владимира, не так уж сложно. Нужно просто стабильно брать заказы и добросовестно выполнять их, не часто отказываться от заказов, пока ты «на линии».

ЗАКАЗЫ ЛЮБИМЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ

Больше всего Владимир не любит, когда заказывают доставку из больших торговых комплексов.

— Пока машину поставишь, потом поднимись, найди этот отдел… Я больше люблю длинные заказы. Как-то с утра так набегался, устал… И вдруг вижу: доставка в Тверь! Четыре часа за рулем в спокойствии — отдых!

За оперативную доставку клиенты иногда оставляют курьерам чаевые. А один заказчик решил предложить Владимиру спор. Москвичу нужно было перевезти трехметровую коробку. Он четыре раза пытался заказать курьера в разных службах, но приезжавшие на заказ доставщики разводили руками: упаковка не влезает в авто.

— Мужчина сделал заказ и позвонил мне уточнить, влезет ли коробка. И говорит: «Влезет — заплачу чаевые». А я ему: «Если нет — повезу бесплатно». Знал, что у меня в машине можно перевозить сноуборд в багажнике, если сложить сиденье. Приехал, уложили коробку. Клиент довольный: сверху еще столько же дал на чай, сколько сам заказ стоил.