«Теперь все рядом»: В поликлинике под Домодедово начал работу новый рентген-аппарат

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Московской области

В Московской области продолжают обновлять «парк» медицинской аппаратуры в городских поликлиниках и устанавливать тяжелую медтехнику (так называют самое сложное оборудование) там, где его раньше не было.

- Для быстрой и качественной диагностики необходимо современное оборудование. В наши поликлиники и больницы продолжает поступать новая тяжелая медтехника. Так, в Растуновской поликлинике Домодедовской больницы начал работу новый рентген-аппарат, установленный взамен аналогового оборудования. Всего на эти цели было выделено более 18 млн рублей, - рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Растуново - село в 20 километрах от Домодедово. Здесь живет около 5,2 тысяч человек, но в местной поликлинике так же обслуживаются и жители соседних населенных пунктов. Раньше людям, чтобы сделать рентгент-снимки, приходилось мотаться в город. А теперь никуда ехать не нужно.

При этом исследования на новой аппаратуре смогут делать и взрослым, и детям. Это оборудование последнего поколения. Во-первых, по сравнению со старыми аналогами оно намного более безопасней, у техники низкая лучевая нагрузка. Во-вторых, качество изображения у снимков гораздо выше. Следовательно, это дает возможность специалистам проводить пациентам высокоточную диагностику.

Стоит отметить, что новый рентгент-аппарат в Растуновской поликлинике установили по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва - в рамках национального проекта «Здравоохранение».