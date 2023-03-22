В Некрасовке снесли комплекс ветхих построек

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Юго-Восточный округ Москвы избавился еще от нескольких уродующих город построек. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, заброшенные нежилые сооружения на 1-й Вольской, дом 10, корпус 2, строение 2-5 угрожали жизни и здоровью горожан. Всего ветхих построек было четыре. Их общая площадь - примерно 322 квадратных метра.

«Некоторые из них были частично разрушены, - отметил глава ведомства. - В несущих конструкциях имелись трещины и выпадение кирпичной кладки, отсутствовала крыша. При этом доступ к опасным постройкам не был ограничен».

По его словам, дальнейшая судьба опасных строений решалась в Арбитражном суде Москвы.

«Он подтвердил аварийное состояние объектов и постановил их демонтировать», – уточнил Бобров.

На сегодня ветхие здания полностью разобраны Госинспекцией. Освободившаяся площадка очищена от строительного мусора.