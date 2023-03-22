Инновационные пластыри и пленки спасут от боли: Сергей Собянин открыл новый научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Раньше здесь, на ул.Лабораторной, были старые помещения завода по производству медицинских препаратов, теперь - научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода. Впрочем, предприятие, которое в этом году отмечает 80-летие уже давно "переросло" свой первоначальный профиль.

КОНТРАКТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

- Мы обеспечиваем лекарствами все регионы и являемся монополистами в области производства анальгетиков центрального действия на основе наркотиков и психотропных веществ, - рассказал генеральный директор ФГУП "Эндофарм" (Московский эндокринный завод) Михаил Фонарев. - Всего на московских площадках мы сейчас производим порядка 140 лекарственных наименований, лаборатория позволит увеличить ассортимент и вплотную подойти к импортозамещению. В планах к 2027 году выйти на российский и мировой рынок еще с 50 препаратами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

22 марта мэр Москвы открыл новый научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода.

- У предприятия - славная история. В годы Великой Отечественной войны завод обеспечивал страну необходимыми лекарствами, в пандемию - быстро включился в борьбу с ней, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. - Сегодня, когда перед нашей фармацевтикой стоит задача импортозамещения, завод стал флагманом в этом направлении. Город взамен помогает ему льготами и долгосрочными офсетными контрактами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Офсетный контракт - это долгосрочный договор, когда инвестор открывает производство под гарантированные закупки.

Недавно столичные власти заключили с Московским эндокринным заводом таких контрактов на сумму 1,1 млрд рублей, по которым в городские аптеки и больницы в течение 8 лет будут поставлять целый перечень препаратов:

- У нас заключено в общей сложности 8 офсетных контрактов, которые касаются медицинских изделий, лекарств и др. Такие контракты дают нам не только гарантированные поставки лекарств, но и локализацию производства на территории города, а значит, - создание новых рабочих мест, - объяснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запуск только этого лабораторного комплекса площадью 6,2 тыс кв метров обеспечил работой 250 специалистов, впереди - работа над производственными цехами. Огромные ресурсы в развитие завода вкладывает и минпромторг - общий объем инвестиций в обновление завода составит порядка 6 млрд рублей и даст городу свыше 1 000 рабочих мест.

- Для нас Московский эндокринный завод - это предприятие, которое играет большую социальную роль. Когда началась эпидемия, именно здесь оперативно запустили сперва производство медицинских масок, потом здесь же состоялся запуск ключевых проектов по производству обезболивающих препаратов. Но впереди еще много работы: в том числе, импортозамещение, и мы сейчас обсуждаем инвестиции в десятки млрд рублей в подобные проекты, - отметил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ

В новых, открытых в марте лабораториях, будут проводить лабораторные исследования и испытания будущих препаратов. А в 2025 году рядом запустят производственный корпус, замкнув таким образом цикл изготовления лекарств разных видов.

- Вот этот аппарат нужен для смешивания ингридиентов, - показывают сотрудники. - Сюда засыпают составляющие, запускают процесс, а полученную смесь потом либо прессуют в таблетки в специальном прессе, либо засыпают в желатиновые капсулы. В лабораториях, где нужны небольшие объемы для быстрой корректировки состава, это делают вручную, далее на производстве это делают специальные машины.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От момента "задумки" препарата до его поставки в аптеки может пройти до 5 лет:

- Ведь мы должны не только протестировать его, но и убедиться в том, что лекарство будет "работать" на протяжении всего заявленного срока годности, - объяснила заместитель генерального директора ФГУП "Эндофарм" Евгения Закалюкина.

Так сейчас в лабораториях тестируют инновационные трансдермальные пластыри и трансмукозальные пленки.

- Не нужно таблеток или уколов - накладываете такой пластырь, и лекарство всасывается через кожу в кровоток на срок до 3 дней. Можно принимать душ, заниматься спортом - препарат продолжает действовать, - говорит руководитель группы разработки и трансфера технологий ФГУП "Эндофарм" Алена Иванова.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трансмукозальная пленка действует по тому же принципу, только клеют ее в рот, там она быстро рассасывается, и через слизистую лекарство начинает действовать.

Так "принимать" можно и лекарство от мигреней (продукт пока в разработке), и дротаверин на трансмукозальной пленке (препарат против спазма уже получил регистрационное удостоверение и в аптеки может поступить во второй половине года) и фентанил (обезболивающее на трансдермальном пластыре уже есть в продаже). Еще десятки препаратов находятся в разработке. Но это уже другая история