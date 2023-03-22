«Красные» туры по Москве для китайцев: ностальгию по СССР гостям из Поднебесной продают вместе с люкс-товарами

Сейчас наш турбизнес ждет соглашения о безвизовом въезде для туристов из КНР Фото: Алексей БУЛАТОВ

До пандемии визитер из Китая был самым частым иностранным туристом в Москве — около 1 млн гостей. И это очень хороший гость, который по разным оценкам тратил в день 25-35 тысяч рублей.

Сейчас наш турбизнес ждет соглашения о безвизовом въезде для туристов из КНР. Такое действовало до ковида. Гостям можно не получать визу, если прилететь в составе организованной тургруппы на небольшой срок чартерным рейсом.

Пока же китайцам нужно заплатить примерно 1000 юаней за оформление визы (около 11 000 рублей), купить билеты на регулярный рейс (50 000 рублей), еще экскурсии, проживание, еда… В общем, дорого! В основном приезжают представители бизнеса и состоятельные гости. Но после визита председателя Си, наверняка будут подвижки.

— В Москве китайцы предпочитают четырехзвездочные отели. Те, кто побогаче, выбирают «Мариотт». Для бюджетных гостей бронируют отели в Измайлово и «Ханой» (гигантская гостиница на перекрестке МКАД и Ярослоавского шоссе — Авт.). Приезжают абсолютное все категории населения: от простых рабочих, которым досталась профсоюзная путевка, до миллионеров. Есть как интеллигентные, искреннее интересующиеся люди, так и полные противоположности, — рассказывает гендиректор туроператора «РАШН ТУР» Ирина Антонова, ее компания организовывает визиты иностранцев в Россию.

Столица манит «красными» маршрутами. Так называют поездки по местам, связанным с Советским Союзом. Они появились в начале «нулевых», когда китайцы начали массово приезжать. Всплеск популярности «красных» туров был к столетию революции.

Столица манит «красными» маршрутами Фото: Евгения ГУСЕВА

Некрополь у Кремлевской стены

До пандемии столичный комитет по туризму проводил исследование и выяснил, что гости из Китая проводят на Красной площади по три-четыре часа. Снимают каждый камень, каждый памятник. Особенно долго обходят «красный погост» (так кремлевский некрополь называл Маяковский). Обязательно фиксируют на камеры бюст каждого вождя и полководца.

Новодевичий монастырь

Нарядные башенки и храмы интересуют во вторую очередь. Гости устраивали паломничество в некрополь. На здешнем кладбище покоится господин Ван Мин. Китайский революционер, который пришел к власти во многом благодаря поддержке руководства СССР. Был политическим конкурентом Мао Цзэдуна, но не то чтобы рьяным оппозиционером. В последние годы жизни из-за ухудшения здоровья отправился на лечение в Москву, где и скончался в 1974 году.

«Бункер-42»

Расположен во дворах на Таганке.

— У нас единственный в мире противоатомный бункер в черте мегаполиса. В остальных такие только у черта на куличиках. Даже в Китае есть, но до него практически из любого города сутки добираться, — рассказали нам в музее.

Укрытие проектировали по приказу Сталина. В музее говорят, заслышав фамилию отца народов, китайцы проявляют искренний интерес.

— Они Сталина со школы знают, потому что в учебниках рассказывают про его дружбу с Мао Цзэдуном. До пандемии к нам ежедневно приходила как минимум одна китайская группа. Сейчас приходят раз в неделю. Европейцы любят обстоятельный рассказ, а для китайцев мы иногда пропускаем часть технических подробностей. Им важен темп экскурсии. Особенно нравится, когда проводим интерактивы: имитацию ядерного взрыва или показываем на экранах, как летят ракеты. Они прям с интересом участвуют и все-все фотографируют, — добавили в музее.

Горки Ленинские

Подмосковная усадьба очень дружна с китайскими делегациями. Здесь часто бывают випы из Поднебесной — это буквально-таки обязательная программа. Посольство КНР месяц назад даже подарило набор аудиогидов с экскурсиями по музею-заповеднике на китайском языке. Очевидно, предвкушают возвращение туристов.

— Перед пандемией посещаемость музея-заповедника представителями из Поднебесной составляла примерно 70% от общего количества. Мы полностью готовы к возобновлению турпотока из КНР и очень ждем этого дня. Тем более за время ограничений экспозиция отчасти изменилась. На территории заповедника четыре музея и мемориальный гараж. Уникальные, полностью сохранившиеся интерьеры, – рассказала первый зам директора музея-заповедника «Горки Ленинские» Елена Добрина.

— Как у нас говорят: «Залпы «Авроры» принесли революцию в Китай». Поэтому мы хотели узнать, как жил и работал великий вождь коммунистов всего мира и, конечно, очень впечатлены тем, что все его вещи сохранены в хорошем состоянии, — патетично, но искреннее объяснил интерес сограждан к заповеднику Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в России Чжан Ханьхуэй.

Метрополитен

Сюда группы спускаются только с гидом — боятся потеряться. Московское метро для китайцев важно как прообраз метро на родине. Перед строительством подземки в Пекине внимательно изучали опыт Москвы. Но от пышных станций отказались. Поэтому «Маяковская», «Киевская», «Сретенский бульвар» поражают. Гиды говорят, что гости требуют показывать больше и больше. После открытия безвиза в программу наверняка включат новинки БКЛ: «Мичуринский проспект», «Ногатинскую» и «Сокольники».

Московское метро для китайцев важно как прообраз метро на родине Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧТО ЕЩЕ

Троице-Сергиева Лавра. С «красным» туризмом святыня, конечно, не связана. К 2019 году каждый третий турист в обители был с паспортом КНР. Вообще гиды отмечают, что китайцам не очень интересны поездки по Золотому кольцу, где на маршруте сплошь храмы. Гости любят, когда мощное «вау!» один раз и подавай им уже новое. Поэтому монументальная обитель отлично подходит.

ВДНХ. Обожают как квинтэссенцию хозяйства и промышленности СССР. По нраву азиатским гостям центральный павильон, потому что похож на аналогичное здание в Шанхайском выставочном центре.

Музей водки в Измайловском Кремле. Экскурсию почти не слушают, сразу переходят к дегустации. Чистая беленькая китайцам не очень нравится. Они говорят, мол, по аромату проигрывает их национальным крепким напиткам. А вот настойки, медовуха и прочие яства — по вкусу. А еще привлекает водка в бутылках с «русским» дизайном — чтоб Кремль, орел…

КСТАТИ

А как же шопинг?

— Матрешки, часы, шоколад и янтарь — вот что везли из России. Янтарь — символ солнца, его в Китае очень ценят. А еще скупали брендовые вещи. Кроссовки Nike до пандемии у нас стоили 5000 рублей, а в Китае из-за высоких пошлин стоят 1100 юаней (12 000 руб.), — объясняет гендиректор туроператора «РАШН ТУР» Ирина Антонова.

Поэтому ГУМ, ЦУМ у состоятельных туристов обязательная часть программы. А молодежь тусит в косметических отделах — французские парфюмы и помады у нас тоже стоили в разы дешевле.

На Старый и Новый Арбаты китайцы едут ради часовых салонов. В Поднебесной выпускают миллионы ходиков, но практически не умеют делать люксовые версии. Визит китайского покупателя в часовой отдел — испытание для консультанта магазина, зато всегда с хэппи эндом. Гости очень скрупулезно выбирают, пытаются торговать. Если удалось продать за два-три часа — считай повезло.

В сувенирных при Третьяковской галерее приобретали картины с русскими пейзажами. «Утро в сосновом лесу», «Аленушка» и «Московский дворик» интересовали больше всего. А вот работы наших авангардистов или портретистов китайцам не интересны.

На Фрунзенская набережной к концу 2019 года образовался кластер ювелирных салонов, рассчитанных именно на китайских туристов. Просто так не войдешь — широкоплечие секьюрити лепетали «у нас частная галерея, работаем по записи». О качестве ювелирки, которую продавали в салонах с наивными названиями «Дружба» и «Мечта», ходили не самые лестные слухи. В пандемию все салоны закрылись и пока не работают.

— Покупали по тем же причинам, что и мы в свое время брали шубы в Турции и кожу в Испании. Гид говорит «Надо брать!» и туристы берут. Конечно, экскурсовод получает процент. А еще ряд туров китайцам продавали ниже себестоимости, но в договоре прописывали, что они обязаны купить что-то в магазинах, куда их заводят, — рассказали гиды.