Москва простилась с Принцессой цирка

Татьяна Кох в фильме "Убийство свидетеля"

Когда-то Татьяна Кох была королевой манежа, а последние 15 лет не вставала с инвалидного кресла.

Цирковая династия Кох – знаменитая. «Прародитель» Болеслав Кухарж-Кох был известным акробатом, потом стал тренером, изобретателем оригинальной цирковой аппаратуры.

Еще в 20-е годы прошлого века он поставил для двух своих старших дочерей – Марты и Зои воздушный номер «Римские кольца» и «Летающие амуры». Девочки были одеты в костюмы амуров с крыльями на спине. Болеслав Юзефович был ведущим номера. Вися в рамке, он держал Марту и Зою. В это время девочки делали «силовые подъемы» на кольцах, демонстрировали «бланши», стояли на руках, исполняли «срывы» и «обрывы». В финале отец держал в зубах длинное коромысло, и на его концах повисали, держа их также в зубах, Марта и Зоя, и коромысло вращалось на шарикоподшипнике. Публика замирала от страха. Ну а когда подросла младшая дочь Клара отец поставил на троих знаменитый аттракцион «Семафор-гигант» и «Колесо». Сестры Кох изящно и легко исполняли под куполом сложнейшие акробатические трюки. Семья легендарных воздушных гимнастов прославила советский цирк на весь мир.

Татьяна Кох - дочь младшей из сестер - Клары. Она тоже стала королевой манежа. Татьяна была выдающейся наездницей, Принцессой цирка, как ее называли. Она выступала с номером «Высшая школа верховой езды», который трансформировался в дрессировку лошади на свободе. Потом она переориентировалась на иллюзионное шоу. Вместе с мужем Юрием Кукесом работала в аттракционе, который считался самым зрелищным иллюзионным спектаклем у нас в стране. В 2002 году их аттракцион был удостоен Национальной премии ЦИРК. Татьяне и Юрию присвоено звание Народных артистов России.

И вдруг случилась беда. Из-за травм, полученных на манеже, Татьяна не смогла ходить. Больше 15 лет она была парализована и почти не выходила из дома. Все эти годы за ней ухаживал муж Юрий. Три года назад он сгорел за считанные месяцы - опухоль мозга. На прощание с мужем Татьяну Кох привезли в инвалидном кресле, встать из которого она не смогла. Смотреть на это было тяжело. Многие из присутствовавших там не знали, что она в таком беспомощном состоянии. И тогда поднялась волна публикаций: у Принцессы цирка вместо трона - инвалидное кресло. Стали считать, сколько валюты артисты цирка «накачали» стране на гастролях! Но как только артист становится старым, больным, немощным, о нем забывают.

Татьяна Кох никогда не жаловалась на бедственное положение. У неё - взрослая дочь Мария Кукис-Кох, тоже цирковая артистка. Она помогала матери.

20 марта сердце Татьяны Кох остановилось. Ей было 68 лет.