Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв: В 2023 году капремонт систем теплоснабжения проведем в 7 городских округах

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Есть такая древняя народная мудрость: готовь сани летом... Зима только-только закончилась, а в Московской области уже начали подготовку к будущему отопительному сезону. В этом году в морозы в нескольких городских округах возникали локальные проблемы с системой теплоснабжения. Чтобы этот вопрос не доставлял хлопот жителям населенных пунктов в будущем, план модернизации котельных и отдельных участков теплосетей был немного изменен и ускорен.

Так, в 2023 году капитальный ремонт систем теплоснабжения пройдет сразу в 7 муниципалитетах Московской области - Королеве, Домодедово, Красногорске, Долгопрудном, Наро-Фоминском городском округе, Егорьевске и Мытищах.

- Отопительный сезон - это всегда ответственный и сложный период, к которому важно готовиться заранее, - отмечает Андрей Воробьёв. - Помимо традиционных ежегодных работ мы запланировали ряд мероприятий, которые позволят повысить надежность и качество теплоснабжения для 342 тысяч жителей Подмосковья. В 7 муниципалитетах выполним модернизацию и реконструкцию 20 котельных и 6 участков теплосетей, капитально отремонтируем 17 участков тепловых сетей. Кроме того, будут построены с нуля 1 котельная и 1 теплосеть.

Как сообщают в пресс-службе Губернатора и Правительства Московской области, модернизация систем теплоснабжения реализуется региональным Министерством энергетики с помощью финансирования Фонда развития территорий.

При этом часть проектов будут реализованы при помощи крупного бизнеса. Об этом также рассказал Андрей Воробьёв:

- Чтобы придать ускорение работе по модернизации системы теплоснабжения, обеспечить людям тепло в квартирах, мы также используем механизм концессии, сотрудничаем с «Газпромом» по самым сложным территориям.

На текущий момент Московская область и «Газпром» подписали уже 15 соглашений - компания инвестирует 83,9 млрд рублей в модернизацию систем теплоснабжения на территории 11 городских округов. Параллельно прорабатываться аналогичные соглашения по развитию водоснабжения некоторых подмосковных территорий (на сумму более 10 млрд рублей).

По подсчетам специалистов, после завершения всех этих работ позитивное изменение качества коммунальных услуг почувствуют более 2,6 млн человек.