Что изменится в Измайлово: Новый спорткомплекс с бассейном, ускорение реновации и реконструированные поликлиники

Новый спорткомплекс с бассейном для училища олимпийского резерва №1 на 16-й Парковой улице. Фото: mos.ru

В ближайшие годы жителей Измайлово на востоке Москвы ждёт много нового. Подробностями предстоящих перемен поделился мэр столицы Сергей Собянин сегодня, 23 марта, во время осмотра стройплощадок в округе.

«Район Измайлово активно развивается, - сказал Собянин. - Построен прекрасный спортивный комплекс и для училища олимпийского резерва, и для жителей. Закончено строительство большой поликлиники, в которой будет обслуживаться практически половина района. В реконструкции будет еще одна поликлиника».

Мэр также рассказал о реновации в Измайлово. По его словам, обновление жилых кварталов по программе идёт с опережением.

«В Измайлово при таком большом объеме задачи по реновации выполняются досрочно, - отметил Собянин. - Первый этап - 26 домов - будет переселен уже в этом году, хотя планировали переселить в 2024 году».

КОНКРЕТНО

Среди основных проектов в Измайлово:

1. Новый спорткомплекс с бассейном для училища олимпийского резерва №1 на 16-й Парковой улице.

Его построили на месте бывшего гимнастического зала Московского среднего специального училища олимпийского резерва №1. На трёх этажах разместились:

- плавательный бассейн с тренерскими комнатами, раздевалками, медицинским кабинетом, сауной, лабораторией химического анализа воды;

- детский бассейн;

- зал для занятий художественной гимнастикой;

- тренажерный зал;

- зал хореографии.

Этим летом начнётся ремонт соседних корпусов училища.

2. Новостройки для участников реновации.

Сегодня жители заселяются в построенный в прошлом году дом 4/1 на Сиреневом бульваре. В нем два корпуса разной высоты по пять секций в каждом. Всего 839 квартир, в том числе 380 однокомнатных, 325 двухкомнатных и 134 трёхкомнатные. В каждой - готовая улучшенная отделка по стандартам программы. При желании ремонт можно не делать, а сразу заносить вещи и жить.

В целом в Измайлово в список реновации попали 59 жилых домов, в которых живут более 8,5 тысячи человек. На сегодня ведётся или завершено переселение 2 904 человек (1 143 семей) – жителей 26 домов. Из них пять домов отселены полностью.

3. Новая взрослая поликлиника на Измайловском проспекте, д. 63.

В пятиэтажном здании, кроме кабинетов специалистов, откроют:

- отделение медицинской реабилитации;

- отделение медицинской профилактики и Центр здоровья;

- кабинеты денситометрии, маммографии, рентгенографии, физио- и механотерапии, ЛФК и массажа.

Поликлинику оснастят новейшей медтехникой, в том числе МРТ, КТ, двумя рентген-диагностическими комплексами (на 2 и 3 рабочих места), маммографом, денситометром - аппаратом для исследования состояния костной ткани для выявления остеопороза на ранней стадии, а также 6 аппаратами УЗИ экспертного класса.

Первых пациентов врачи амбулатории планируют принять во втором квартале этого года.