В подмосковных Химках горит знаменитый торговый центр «Мега Химки». Соколова Дарья/ТАСС

В подмосковных Химках горит знаменитый торговый центр «Мега Химки» - многим москвичам он знаком по крупным сетевым маркетам, расположенным на территории: мебельная ИКЕА (до ухода из России), строительный ОВI и огромное количество фирменных бутиков.

По сообщениям подмосковного МЧС, первые звонки о загоревшемся ТЦ начали поступать в 05:59. По словам спасателей, гореть начало с крыши той части здания, где находится OBI.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли», — заявили в ведомстве.

К 07:00 на объекте тушили пожар 18 единиц техники и 61 человек, однако огонь очень быстро распространялся.

- Буквально на глазах, за 5-10 минут пожар охватил всю крышу, а дальше огонь пошел на нижние ярусы, — рассказывают очевидцы.

Около 8:00 люди слышали взрывы - по всей видимости, в этот момент огонь добрался до стеллажей с лаками, красками и аэрозолями.

В 8:30 МЧС Московской области сообщили, что пожар локализован на площади 7 тысяч квадратных метров.

ПОСТРАДАВШИЕ

Официально МЧС сообщает об одном погибшем. По предварительной информации, это охранник супермаркета.

При этом в момент начала пожара в здании наверняка находились несколько десятков человек - включая охрану и сотрудников складов, которые работают круглосуточно. Очевидцы рассказывают, что из здания уже после прибытия пожарных выбегали люди.

ВЕРСИИ СЛУЧИВШЕГОСЯ

Эксперты предварительно рассматривают несколько версий пожара: «человеческий фактор», неисправность проводки и умышленный поджог.

- По некоторым данным, причиной пожара могла стать сигарета - курение одного из сотрудников на рабочем месте, — сообщают источники в экстренных службах. - Однако точные причины дознаватели могут выяснить только после полного тушения пожара.

Еще одной причиной пожара могли стать сварочные работы в пристройке к зданию.