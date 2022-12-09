На школьной линейке никто не хотел идти рядом со мной: топ-модель без руки откровенно рассказала о своем детстве

Киберженщина из России Вероники Левенец в декабре попала на обложку итальянского глянца Фото: Личный архив

История и красота 28-летней Вероники Левенец из Москвы стала главной темой для декабрьского номера итальянского глянцевого журнала Grazia Bulgaria. На обложке Вероника красуется с бионической рукой Manifesto, которую изготовили резиденты Сколково – компания «Моторика». Специально для Левенец стандартную модель украсили 6000 кристаллов Сваровски. О Веронике заговорил весь мир. А она в момент триумфа рассказала корреспонденту «КП», как долог был путь от маленькой девочки, которая ночами плакала в подушку и прятала ото всех свою ручку, до счастливой жены и матери, которая специально выбирала такие протезы, чтобы они максимально отличались от натуральных.

Вероника Левенец на своей первой линейке с красными от слез глазами: старшеклассник отказался брать ее за руку Фото: Личный архив

ОДНА НА 30 ТЫСЯЧ

Вероника Левенец родилась в маленьком украинском городке Золотоноша (Черкасская область). Там населения-то всего тысяч 30. За пару дней о младенце без руки знали все. А вот что это и как с этим быть – сказать не мог никто, даже врачи.

Виной всему аплазия – левая ручка девочки не развилась до конца, лишь чуть ниже локтя. На улице люди оборачивались на нее, некоторые тыкали пальцем.

Вероника Левенец родилась в маленьком украинском городке Золотоноша (Черкасская область). Там населения-то всего тысяч 30. За пару дней о младенце без руки знали все. Фото: Личный архив

- Я не любила игры, в которых нужно браться за руки или хлопать в ладоши. Помню, как сейчас, воспитатели говорят: «Ну-ка дети, встаньте в круг...», и я четко понимаю: пора делать ноги. Под предлогом выйти в туалет сбегаю и потом стою в стороне ото всех, — рассказывает Вероника. – А еще помню первое сентября, когда одиннадцатиклассник отказался брать меня, первоклашку, за руку – то ли испугался, то ли еще что. Все дети уже пошли вперед, а я стою реву. И моя первая учительница подбежала, схватила меня за руку и повела вперед колонны.

Каждый Новый год, каждый день рождения, задувая свечи, она загадывала лишь одно - почувствовать, как соприкасаются ее ладони.

Вероника с мамой Фото: Личный архив

ПЕРВЫЕ ПРОТЕЗЫ

Протез ей изготовили в конце первого класса. Ехать за ним пришлось в Санкт-Петербург и стоил он небывалых по тем временам денег – 1000 долларов. Чтобы накопить их, экономили на всем.

- А хватило его всего на полгода. Оболочка, которая имитировала кожу, пачкалась даже от обычных джинсов. Доходило до того, что я на руку надевала пакет, — вспоминает Вероника. – Когда пришла с протезом в школу, одноклассники налетели с вопросами: «А откуда у тебя рука? Пришили, да?»

Дальше протезов у девочки было два: один – косметический, похожий на настоящую руку, но делать им ничего было нельзя. Второй – активный, тяжелый, он крепился надежными ремнями и работал от мышц: тянешь руку вперед – он раскрывается, расслабляешь – закрывается. Благодаря ему она впервые смогла брать предметы левой рукой.

Вероника с мамой Фото: Личный архив

НОВАЯ ЖИЗНЬ

В 2010 году 16-летняя Вероника с мамой переехала в Москву, здесь окончила школу и получила высшее образование по специальности «PR и журналистика».

- Я не знаю, каково это – жить с двумя руками. Но то, кем я стала - большая заслуга моей мамы, которая никогда не смотрела на меня, как на особенную, — говорит Вероника.

В 2018 году на дне рождения подруги она познакомилась с Константином, через год они поженились, а в 2020-м у них родилась дочка Маша.

- Мы вместе катаемся на роликах, на лыжах, на мопеде, даже кроватку для ребенка вместе мастерили. А Маша растет очень музыкальной и артистичной, любит позировать и фотографировать. Дети же копируют то, что видят. Вот и повторяет за мной.

Вероника Левенец с мужем Константином и дочкой Машев Фото: Личный архив

ОДНОСХВАТ И МНОГОСХВАТ

- Примерно 2,5 года назад в соцсетях я увидела мальчика с яркой красивой рукой-протезом. Его мама вела блог, называя его киборгом №1 в России и Левой-супергероем. Благодаря этой семье я узнала о компании «Моторика», которая делает протезы и для детей, и для взрослых.

Более того, выяснилось, что протез можно получить бесплатно по государственной программе индивидуальной реабилитации (ИПРА).

Бионические протезы заряжаются от сети, как обычные смартфоны. Фото: Личный архив

«Моторика» сделала для Вероники два бионических протеза (специальные датчики считывают сигналы, которые мозг посылает нервным окончаниям руки, и приводят механизмы в действие). Один – розовый – «односхват», он позволяет открывать и закрывать кисть. Второй – «многосхват», украшенный кристаллами Сваровски. В нем датчики настроены так, что каждый пальчик работает отдельно, этой рукой можно показывать разные жесты. А через приложение в телефоне - настраивать, какие именно. Заряжаются оба протеза от сети, как обычные смартфоны. Так Вероника стала киберженщиной.

Съемки для журнала Grazia Bulgaria, их проводили в Москве Фото: Личный архив

КРАСАВИЦА-МОДЕЛЬ

В 2020 году косметическая компания MIXIT проводила конкурс в соцсетях, и Вероника решила в нем поучаствовать. Тогда она только-только получила свой ярко-розовый протез INDY. После этого заказчики стали сами выходить на нее, а ее странички в соцсетях постепенно набирали популярность и подписчиков. Она приняла участие в Московской неделе моды и в Estet Fashion Week, а на следующий год ее пригласили на Дубайскую неделю моды.

Веронику заметили и оценили: в декабре итальянский глянцевый журнал Grazia Bulgaria опубликовал шестиполосное интервью с ней, а фотографию красотки из России вынес не обложку.

Съемки для журнала Grazia Bulgaria, их проводили в Москве Фото: Личный архив

- Знаменательно, что этот номер вышел именно сейчас, невзирая на сегодняшнюю культуру отмены, — подчеркивает Вероника Левенец. – Мы не выбираем, в какой семье родиться, будет ли у нас две руки или одна. Но от нас зависит, будем мы идти по жизни с достоинством, либо хлюпать, ныть и жаловаться на судьбу. Я выбрала первое.

Съемки для журнала Grazia Bulgaria, их проводили в Москве Фото: Личный архив

СПРАВКА «КП»

Компания «Моторика» (motorica.org) — резидент «Сколково», разрабатывает и производит протезы с 2014 года, сотрудничает как с частными структурами, так и с Фондом социального страхования и Министерством труда и социальной защиты. Поэтому получить такой продукт можно за счет государства. В штате есть не только инженеры, проектировщики, но и протезисты, плюс врачи-реабилитологи. Всего за время работы компания выпустила более 4500 протезов для жителей России, стран СНГ, а также Франции, Южной Кореи, Саудовской Аравии и др. Разработки ведутся на стыке медицины и робототехники, применяется искусственный интеллект, 3-D принтеры и электроника собственного производства.

Протез Manifesto с 6000 кристаллами Сваровски Фото: Личный архив

А В ЭТО ВРЕМЯ

Про Риту Грачеву, которой муж отрубил руки, снимут фильм

- Одна рука у меня восстановила примерно 15% своей работоспособности, но и это уже круто, потому что изначально был 1% вероятности, что она вообще приживется, — рассказала Маргарита Грачева корреспонденту «КП». - На вторую руку я заказывала протезы. Первые два - фирмы Ottobock из Германии на деньги, которые собрали неравнодушные, остальные той же фирмы - уже в России.

История Маргариты Грачевой несколько лет назад потрясла абсолютно всех: в декабре 2017 года ее муж Дмитрий Грачев в порыве ревности вывез Риту в лес, пытал там ударами топора по рукам. Рите было 25, она лишилась правой кисти, левую московский микрохирург Тимофей Сухинин собирал по частям.

В 2018 году Грачева приговорили к 14 годам колонии строгого режима, а Маргарита через некоторое время написала книгу «Счастлива без рук», которую выпустил издательский дом «Комсомольская правда».

И жизнь действительно стала счастливой: сейчас она замужем за Максимом Андрющенко, семья перебралась в Санкт-Петербург, воспитывает троих детей и строит дом для всей честной компании.

- Готовится сценарий и совсем скоро начнутся съемки – экранизация моей истории. Следите за новостями! - говорит Рита.