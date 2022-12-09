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9 декабря 2022 9:55

На школьной линейке никто не хотел идти рядом со мной: топ-модель без руки откровенно рассказала о своем детстве

Киберженщина из России Вероники Левенец в декабре попала на обложку итальянского глянца
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Киберженщина из России Вероники Левенец в декабре попала на обложку итальянского глянца

Киберженщина из России Вероники Левенец в декабре попала на обложку итальянского глянца

Фото: Личный архив

История и красота 28-летней Вероники Левенец из Москвы стала главной темой для декабрьского номера итальянского глянцевого журнала Grazia Bulgaria. На обложке Вероника красуется с бионической рукой Manifesto, которую изготовили резиденты Сколково – компания «Моторика». Специально для Левенец стандартную модель украсили 6000 кристаллов Сваровски. О Веронике заговорил весь мир. А она в момент триумфа рассказала корреспонденту «КП», как долог был путь от маленькой девочки, которая ночами плакала в подушку и прятала ото всех свою ручку, до счастливой жены и матери, которая специально выбирала такие протезы, чтобы они максимально отличались от натуральных.

Вероника Левенец на своей первой линейке с красными от слез глазами: старшеклассник отказался брать ее за руку

Вероника Левенец на своей первой линейке с красными от слез глазами: старшеклассник отказался брать ее за руку

Фото: Личный архив

ОДНА НА 30 ТЫСЯЧ

Вероника Левенец родилась в маленьком украинском городке Золотоноша (Черкасская область). Там населения-то всего тысяч 30. За пару дней о младенце без руки знали все. А вот что это и как с этим быть – сказать не мог никто, даже врачи.

Виной всему аплазия – левая ручка девочки не развилась до конца, лишь чуть ниже локтя. На улице люди оборачивались на нее, некоторые тыкали пальцем.

Вероника Левенец родилась в маленьком украинском городке Золотоноша (Черкасская область). Там населения-то всего тысяч 30. За пару дней о младенце без руки знали все.

Вероника Левенец родилась в маленьком украинском городке Золотоноша (Черкасская область). Там населения-то всего тысяч 30. За пару дней о младенце без руки знали все.

Фото: Личный архив

- Я не любила игры, в которых нужно браться за руки или хлопать в ладоши. Помню, как сейчас, воспитатели говорят: «Ну-ка дети, встаньте в круг...», и я четко понимаю: пора делать ноги. Под предлогом выйти в туалет сбегаю и потом стою в стороне ото всех, — рассказывает Вероника. – А еще помню первое сентября, когда одиннадцатиклассник отказался брать меня, первоклашку, за руку – то ли испугался, то ли еще что. Все дети уже пошли вперед, а я стою реву. И моя первая учительница подбежала, схватила меня за руку и повела вперед колонны.

Каждый Новый год, каждый день рождения, задувая свечи, она загадывала лишь одно - почувствовать, как соприкасаются ее ладони.

Вероника с мамой

Вероника с мамой

Фото: Личный архив

ПЕРВЫЕ ПРОТЕЗЫ

Протез ей изготовили в конце первого класса. Ехать за ним пришлось в Санкт-Петербург и стоил он небывалых по тем временам денег – 1000 долларов. Чтобы накопить их, экономили на всем.

- А хватило его всего на полгода. Оболочка, которая имитировала кожу, пачкалась даже от обычных джинсов. Доходило до того, что я на руку надевала пакет, — вспоминает Вероника. – Когда пришла с протезом в школу, одноклассники налетели с вопросами: «А откуда у тебя рука? Пришили, да?»

Дальше протезов у девочки было два: один – косметический, похожий на настоящую руку, но делать им ничего было нельзя. Второй – активный, тяжелый, он крепился надежными ремнями и работал от мышц: тянешь руку вперед – он раскрывается, расслабляешь – закрывается. Благодаря ему она впервые смогла брать предметы левой рукой.

Вероника с мамой

Вероника с мамой

Фото: Личный архив

НОВАЯ ЖИЗНЬ

В 2010 году 16-летняя Вероника с мамой переехала в Москву, здесь окончила школу и получила высшее образование по специальности «PR и журналистика».

- Я не знаю, каково это – жить с двумя руками. Но то, кем я стала - большая заслуга моей мамы, которая никогда не смотрела на меня, как на особенную, — говорит Вероника.

В 2018 году на дне рождения подруги она познакомилась с Константином, через год они поженились, а в 2020-м у них родилась дочка Маша.

- Мы вместе катаемся на роликах, на лыжах, на мопеде, даже кроватку для ребенка вместе мастерили. А Маша растет очень музыкальной и артистичной, любит позировать и фотографировать. Дети же копируют то, что видят. Вот и повторяет за мной.

Вероника Левенец с мужем Константином и дочкой Машев

Вероника Левенец с мужем Константином и дочкой Машев

Фото: Личный архив

ОДНОСХВАТ И МНОГОСХВАТ

- Примерно 2,5 года назад в соцсетях я увидела мальчика с яркой красивой рукой-протезом. Его мама вела блог, называя его киборгом №1 в России и Левой-супергероем. Благодаря этой семье я узнала о компании «Моторика», которая делает протезы и для детей, и для взрослых.

Более того, выяснилось, что протез можно получить бесплатно по государственной программе индивидуальной реабилитации (ИПРА).

Бионические протезы заряжаются от сети, как обычные смартфоны.

Бионические протезы заряжаются от сети, как обычные смартфоны.

Фото: Личный архив

«Моторика» сделала для Вероники два бионических протеза (специальные датчики считывают сигналы, которые мозг посылает нервным окончаниям руки, и приводят механизмы в действие). Один – розовый – «односхват», он позволяет открывать и закрывать кисть. Второй – «многосхват», украшенный кристаллами Сваровски. В нем датчики настроены так, что каждый пальчик работает отдельно, этой рукой можно показывать разные жесты. А через приложение в телефоне - настраивать, какие именно. Заряжаются оба протеза от сети, как обычные смартфоны. Так Вероника стала киберженщиной.

Съемки для журнала Grazia Bulgaria, их проводили в Москве

Съемки для журнала Grazia Bulgaria, их проводили в Москве

Фото: Личный архив

КРАСАВИЦА-МОДЕЛЬ

В 2020 году косметическая компания MIXIT проводила конкурс в соцсетях, и Вероника решила в нем поучаствовать. Тогда она только-только получила свой ярко-розовый протез INDY. После этого заказчики стали сами выходить на нее, а ее странички в соцсетях постепенно набирали популярность и подписчиков. Она приняла участие в Московской неделе моды и в Estet Fashion Week, а на следующий год ее пригласили на Дубайскую неделю моды.

Веронику заметили и оценили: в декабре итальянский глянцевый журнал Grazia Bulgaria опубликовал шестиполосное интервью с ней, а фотографию красотки из России вынес не обложку.

Съемки для журнала Grazia Bulgaria, их проводили в Москве

Съемки для журнала Grazia Bulgaria, их проводили в Москве

Фото: Личный архив

- Знаменательно, что этот номер вышел именно сейчас, невзирая на сегодняшнюю культуру отмены, — подчеркивает Вероника Левенец. – Мы не выбираем, в какой семье родиться, будет ли у нас две руки или одна. Но от нас зависит, будем мы идти по жизни с достоинством, либо хлюпать, ныть и жаловаться на судьбу. Я выбрала первое.

Съемки для журнала Grazia Bulgaria, их проводили в Москве

Съемки для журнала Grazia Bulgaria, их проводили в Москве

Фото: Личный архив

СПРАВКА «КП»

Компания «Моторика» (motorica.org) — резидент «Сколково», разрабатывает и производит протезы с 2014 года, сотрудничает как с частными структурами, так и с Фондом социального страхования и Министерством труда и социальной защиты. Поэтому получить такой продукт можно за счет государства. В штате есть не только инженеры, проектировщики, но и протезисты, плюс врачи-реабилитологи. Всего за время работы компания выпустила более 4500 протезов для жителей России, стран СНГ, а также Франции, Южной Кореи, Саудовской Аравии и др. Разработки ведутся на стыке медицины и робототехники, применяется искусственный интеллект, 3-D принтеры и электроника собственного производства.

Протез Manifesto с 6000 кристаллами Сваровски

Протез Manifesto с 6000 кристаллами Сваровски

Фото: Личный архив

А В ЭТО ВРЕМЯ

Про Риту Грачеву, которой муж отрубил руки, снимут фильм

- Одна рука у меня восстановила примерно 15% своей работоспособности, но и это уже круто, потому что изначально был 1% вероятности, что она вообще приживется, — рассказала Маргарита Грачева корреспонденту «КП». - На вторую руку я заказывала протезы. Первые два - фирмы Ottobock из Германии на деньги, которые собрали неравнодушные, остальные той же фирмы - уже в России.

История Маргариты Грачевой несколько лет назад потрясла абсолютно всех: в декабре 2017 года ее муж Дмитрий Грачев в порыве ревности вывез Риту в лес, пытал там ударами топора по рукам. Рите было 25, она лишилась правой кисти, левую московский микрохирург Тимофей Сухинин собирал по частям.

В 2018 году Грачева приговорили к 14 годам колонии строгого режима, а Маргарита через некоторое время написала книгу «Счастлива без рук», которую выпустил издательский дом «Комсомольская правда».

И жизнь действительно стала счастливой: сейчас она замужем за Максимом Андрющенко, семья перебралась в Санкт-Петербург, воспитывает троих детей и строит дом для всей честной компании.

- Готовится сценарий и совсем скоро начнутся съемки – экранизация моей истории. Следите за новостями! - говорит Рита.

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