Рианна и Роналдо: ЗАГС Москвы рассекретил самые редкие и популярные имена детей 2022 года

Столичные ЗАГСы за последние десять месяцев зарегистрировали около 6500 различных имен новорожденных детей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столичные ЗАГСы за последние десять месяцев зарегистрировали около 6500 различных имен новорожденных детей. Самыми популярными именами остаются Александр, так назвали более 2100 мальчиков и София (Софья) – имя дали более 2500 маленьким москвичкам. Об этом kp.ru рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

Самые необычные имена

Для некоторых родителей назвать ребенка обыкновенным именем - это как купить не брендовую сумочку, поесть в кафе возле метро, а не на Патриках. Им хочется все самое лучшее для своих малышей и имя должно быть особенным. Так появляются мальчики и девочки с необычными именами.

- Среди необычных мужских имен, которыми называли детей в этом году, можно выделить Теодор – назвали 42 мальчика, Лео - 33, Леонард - 26, Леонардо – 7 и Нил - 24. По 11 мальчиков назвали Евсей и Эдвард, десять мальчиков назвали именем Климент, девяти мальчикам дали имя Лаврентий, — рассказали kp.ru в Управлении ЗАГС Москвы.

- А девочек называли необычными именами?

- В 2022 году более 26 малышек назвали именем Рада. Также среди девочек встречаются такие необычные имена, как Ребекка, Лилиана, Рианна, Офелия, Океана. Имя Любава дали семи маленьким москвичкам. Феодорой назвали пять девочек, еще шесть малышек назвали именем Устинья, пять девочек назвали именем Юнона.

Редкие имена для малышей: как выделиться

Столичные ЗАГСы стали выделять в особую категорию реально редкие имена. Фактически такие имена одно-два за весь год.

- Одному мальчику дали имя Василиск, которое у многих ассоциируется с серии фильмов о Гарри Поттере. Двум мальчикам дали имя скандинавского божества – Тор. Имя Хоакин дали одному мальчику, также ассоциирующееся с известным актером, который исполнял главные роли в картинах «Джокер», «Гладиатор», — рассказали в Управлении ЗАГС Москвы.

В Москве родились в этом году по одному Леопольду, Роналдо. Встречались такие имена как Спиридон, Казимир, Пересвет, Енисей, Лазарь, Гамлет, Аксель. А еще Златозар, Любим, Драгомир, Ладомир, Огнеслав, двух мальчиков назвали Ангел, пяти мальчикам дали имя Космос.

Для маленьких девочек реже выбирают редкие имена. Однако и в этом году в Москве родители решили назвать своих малышек именами Клеопатра, Вселена, Лиса, Мальвина, Агриппина, Земфира, Фелиция, Медея.

ТОП-10 популярных мужских имен 2022 года:

- Александр - более 2100 малышей,

- Михаил – 2015,

- Максим - 1860,

- Лев - 1642,

- Марк - 1462,

- Артем - 1414,

- Иван - 1334,

- Матвей – 1298,

- Дмитрий – 1186,

- Даниил - 1160.

ТОП-10 популярных женских имен 2022 года:

- София (Софья) – более 2500 малышек,

- Мария - 1756,

- Анна - 1714,

- Ева - 1380,

- Виктория - 1345,

- Алиса - 1342,

- Полина - 1203,

- Александра - 1165,

- Елизавета – 1134,

- Варвара - 1128.

Интересно знать

А как звезды шоу-бизнеса называют своих детей?

Певица Нюша назвала дочь Симбой — в честь главного персонажа мультфильма «Король Лев», а позже призналась, что у малышки двойное имя: Серафима-Симба. Поклонники шутили, что для сына нужно имя Пумба, но артистка назвала его Сафроном.

Телеведущая Тутта Ларсен назвала своих детей Лукой и Марфой, древнерусскими именами Фома и Фока назвала своих сыновей-близнецов актриса Мария Шукшина. Девочки Серафима, Аграфена и Глафира родились в семье актрисы Марии Порошиной.

Дети Сергея Шнурова - Серафима и Аполлон. Назвала сына Жаном телеведущая Лера Кудрявцева, которая во время беременности фанатела от Жана Клода Ван-Дамма.