Генералы отдали честь курсантам

Новый фильм «Курсанты Кремля» представили в Москве

Документально-публицистический фильм «Курсанты Кремля» посвящен истории Московского высшего общевойскового командного училища, которому в этом году исполняется 105 лет.

Авторы рассказали о закрытом мире курсантов, их буднях, режиме дня, тренировках, питании, традициях. Параллельная сюжетная линия - это рассказ о том, как создавалось училище, как оно менялось на протяжении десятилетий.

В день премьеры зал «Жуков» кинотеатра Музея Победы был заполнен военной элитой, - бывшими выпускниками и нынешними учащимися легендарного училища. МВОКУ стало домом и школой жизни для многих военных и политических деятелей страны. Показ предварял гимн России в исполнении Тараса Добровольского, вокалиста из Киева.

Фильм представляли: заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Игорь Сиваков, начальник МВОКУ генерал-майор Роман Бинюков, продюсер Олег Яньков и режиссер Федор Петрухин.

Проект появился по инициативе бывших выпускников училища. И о своей альма-матер создатели ленты готовы говорить часами. Для продюсера Олега Янькова съемки - личная история, он также закончил МВОКУ.

«В мае 2021 года было решено создать фильм к 105-летию училища, показать его историю, говорит Олег Яньков. - Фильм создан за счет компании, для военкоматов, кадетских училищ, армейских подразделений, для всех школьников. Мы попытались все 105 лет вложить в 54 минуты, и это получилось! Я окончил училище в 1989 году и с тех пор мало что изменилось. Конечно, поменялось качество питания, появились новые тренажеры, меньше стало гражданских дисциплин. Но МВОКУ как и прежде остаётся кузницей женихов, ребята - красавцы!»

Начальник МВОКУ Роман Бинюков прокомментировал ситуацию по-военному: «Времена меняются, люди не меняются!». Руководитель училища убежден, что после просмотра фильма ветераны уронят слезу, а у выпускников и курсантов сожмется сердце. «Я больше, чем уверен, что уже на следующий год к нам придут поступать те, кто посмотрел картину», - говорит Роман Бирюков.

«Мы применили новый принцип съемок, - рассказал режиссер Федор Петрухин, - зритель видит быструю смену событий за счет особенностей монтажа, поэтому фильм получился очень динамичным. Скоро выйдет и художественный фильм, посвященный училищу».

Автор идеи, президент общественной организации «Кремль» Леонид Карманов считает, что основная задача фильма - это популяризация МВОКУ. Он заявил: «Важно, что посмотрев этот фильм, какой-то мальчишка выберет эту профессию, станет защитником Родины. Мой выпуск и нынешнее поколение ребят разделяет только время. С каждым годом училище будет повышать уровень преподавательского состава и технического оснащения».