О чем роман «Подлинная история Анны Карениной». Коротко о лауреате «Большой книги»

Как водится, в конце декабря литературная премия "Большая книга" подвела итоги. Обладателем первого места стал Павел Басинский, причем награду он забирает уже во второй раз. Фото: Артур Новосильцев/АГН "Москва"

Как водится, в конце декабря литературная премия "Большая книга" подвела итоги. Обладателем первого места стал Павел Басинский, причем награду он забирает уже во второй раз. Двенадцать лет назад главной премии удостоилась биография Толстого "Бегство из рая". На сей раз победила "Подлинная история Анны Карениной".

- Эта книга о самом романе, — говорит Басинский. - Я принадлежу "секте" поклонников романа, перечитываю книгу каждый год и пытаюсь распутать разные узелки в книге.

Несмотря на название, автор сразу оговаривается, что настоящей подлинной истории Карениной не существует. Одна из особенностей книги - ее фантастическая изменчивость.

Мы выбрали самое интересное из книги и комментариев автора по этому поводу.

Существует девять версий романа

Самое потрясающее - это количество редакций «Анны Карениной». Существует девять версий романа и все они кардинально отличаются друг от друга. Самый первый вариант «Анны Карениной» Толстой написал в марте 1873 года всего за 5 дней. За это время он написал нечто похожее на синопсис. А еще четыре года понадобилось, чтобы дописать книгу.

Откуда Толстой взял сюжет Карениной

Толстой берет сюжет из двух отрывков Пушкина: это "Гости съезжались на дачу" и "На углу маленькой площади", которые планировались как два романа об адюльтере. "Толстой задумал банальную историю на тему "Госпожи Бовари", но романчик разбухал и превратился саму жизнь. Стал не только романом о любви, но еще и романом о политике, экономике, о времени, о том, что происходит за окном".

Кто был прообразом Анны Карениной

Анна - собирательный образ. Например, внешность героини списана с дочери Пушкина Марии Гартунг.

Смерть под поездом и имя достались Карениной от Анны Пироговой, соседки Толстого по Ясной Поляне. Женщина бросилась под товарный поезд, когда ее любовник ушел к другой.

Кстати, когда у Басинского брали интервью белорусские коллеги, они рассказали, что у прототипа Анны есть и белорусская версия. В семидесятые годы позапрошлого века минские газеты написали про самоубийство одной дамы, которая также бросилась под поезд от несчастной любви.

И тем не менее автор уверен, что Толстой про минскую даму ничего не слышал.

Фото: Артур Новосильцев/АГН "Москва"

Самый изменчивый роман

У "Анны Карениной" есть удивительная способность. Независимо от того, через какой промежуток времени роман перечитывают: через пять лет, через год или на следующий же день - он читается как новый.

Впервые об этой особенности говорил Владимир Набоков: "Часы Толстого идут в одном ритме с часами любого читателя", — отмечал он. А Басинский за время работы над книгой уточнил: "Часы Анны Карениной идут в любом ритме с часами любого времени". Перед тем как писать "Подлинную историю", автор еще раз перечитал книгу и сделал нужные выписки. Но заглянув в текст перед публикацией, чтобы всего лишь проверить цитаты, был в который раз изумлен. "Я вдруг понял, что все понимал неправильно".

Главная тайна Карениной

На самом деле, эта книга - два в одном. Толстой засунул под одну обложку два романа: один об Анне и Вронском-Каренине, а второй - о Левине и Кити.

Льва Николаевича ругали за это и издатель даже отказывался печатать восьмую часть "Анны Карениной", ведь главная героиня погибла и роман должен закончиться".

Однако Лев Толстой имел другое мнение на этот счет. Он говорил, что построил книгу как каминный свод, и поэтому в ней есть "замок" - кирпич, который держит конструкцию. Этот замок и есть одна из главных тайн Анны Карениной. Его совсем не видно.

К разгадке Басинский приблизился уже после того как написал.

"Я обратил внимание, что Левин с Анной знакомятся в конце. Незадолго до ее смерти, хотя до этого могли сделать это тысячу раз. Они разговаривают о французской литературе и Левин влюбляется в нее. Эта влюбленность не имела продолжения, но, очевидно, замок где-то здесь. Ведь к тому времени оба героя приходят к мысли о том, что все бессмысленно без веры в Бога".

Каренин не страшный

Роман устроен так, что мы видим героев глазами других героев. Нам кажется, что Каренин очень несимпатичный человек, потому что так смотрит на него Анна. Он неприятный: он ворочает тазом, у него хрящеватые уши. Но она десять лет с ним прожила и не видела, что у него такие уши. А все потому, что к этому моменту Анна уже полюбила Вронского.

Каренин гораздо интереснее Вронского

Муж Анны, Алексей Каренин - самый сложный персонаж. Между ним и Анной идет нравственная дуэль. Например, после измены Анны, Каренин готов дать развод, взяв вину на себя. Однако от такого варианта отказывается сама Каренина. Почему? А потому что она не может простить великодушия мужа.

Однажды Анна признает, что Каренин лучше нее, выше нее. Это происходит, когда она чуть было не умирает во время родов. Но как только она начинает выздоравливать - Каренин становится ей противен.

"В романе ничего не нужно усложнять, — считает Басинский. - Почему Анна не любит такого хорошего человека? Ну просто не любит. Когда она умирает, в ней просыпается духовное зрение. А когда она набирается сил - в ней просыпается женщина, а этой женщине Каренин неприятен".

Победитель национальной литературной премии «Большая книга», писатель Павел Басинский, писатель Сергей Беляков (третье место) и писательница Анна Матвеева (слева направо) на церемонии награждения. Фото: Артур Новосильцев/АГН "Москва"

За что Анна любит Вронского

Есть такая песня: "я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я". В этом ответ на вопрос. Анна полюбила Вронского за то, что он ее полюбил.

"На самом деле, я не понимаю, в чем достоинство Вронского, — разводит руками автор. - И, похоже, сам Толстой не понимал. Ведь он не создал цельного персонажа, скроив Вронского из того, что было".

Кто убил Анну Каренину?

Книга Басинского напоминает детектив на тему "Кто убил Анну Каренину". С одной стороны понятно, что Анну убила ее страстная преступная любовь. С точки зрения света, нет проблемы в том, что она изменяет мужу. Наоборот, это так и надо, и даже Каренин закрыл бы на это глаза. Но проблема в том, что она приняла это близко к сердцу. А уже к смерти ее подталкивали конкретные люди.

Во-первых, кузина Вронского Бетси Тверская, которая, как паучиха, ткет интриги, затягивает Анну в пучину адюльтеров. Во-вторых, это старая графиня, которая очень потворствует роману Анны с сыном. Графиня считает, что Алексею не хватает светской отделки, и ему надо завести роман со светской и обязательно замужней женщиной. Но когда старая графиня видит, что из-за Анны страдает карьера сына, она начинает впутывать в эту историю новую женщину, чтобы та увела Алексея.

Система зеркал

В романе повсюду расставлены зеркала. Анна едет в Обираловку вовсе не бросаться под поезд. Она хочет нагрянуть к старой графине Вронской, чтобы уличить Вронского и княжну Сорокину, к которой ревнует. Но мы помним, что раньше Вронский гнался за ней на станции Бологое в метель. В конце романа ситуация отзеркаливается и настичь его должна уже она.

Еще одно зеркало - это имена двух мужчин Анны: оба они Алексеи. А когда Анна умирает под поездом, у Каренина оказывается другая Анна, это маленькая дочь его жены - Анна Каренина. Эту маленькую Анну он любит гораздо больше, чем родного сына Сережу... В то время как мать была равнодушна к дочери от Вронского и больше любила сына Сережу.

Про нажим авторского пера

Ошибка считать, будто поздний Толстой стал писать плохо и нравоучительно. Это ерунда, он писал все лучше и лучше с точки зрения мастерства. "Дьявол", "Хаджи Мурат" и "Воскресение" написаны более мастерски, чем "Анна Каренина". Но в поздних романах автор стоит за спиной и объясняет, что происходит. А в "Анне" этого нет нигде и Толстой нигде не высказывает прямое отношение к героям.

Существует выражение Набокова, что в этом романе не чувствуется нажима авторского пера. Оно об этом.

О морали книги

Совершенно не правы те, кто считают моралью что-то из серии "не изменяй мужу - попадешь под поезд". По мнению Басинского, мораль выражена в эпиграфе: "Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь".

"Этот эпиграф многие пытаются расшифровать и считают едва ли не самым сложным местом книги. Но не нужно ничего усложнять. Смысл прост: судить людей может только бог, а люди судить людей не имеют права".

Юмор Толстого

Автор убежден, что фраза про то, что каждая несчастливая семья несчастлива по-своему - ироническая.

"Толстой говорит так не всерьез. На самом деле во фразе не хватает двух слов и звучать она должна так: "Все несчастливые семьи думают, что они несчастливы по-своему". Потому что все что дальше рассказывает про несчастья Облонских - очень типично для своего времени. Ничего неординарного не происходит".

Еще одна шутка Толстого - в рабочем названии книги. Трудно поверить, но Лев Николаевич рассматривал вариант «Молодец баба». Филологи потешаются над этим, не понимая, что имел в виду автор. А похоже, дело в том, что Толстой уже тогда смотрел на книгу глазами крестьянина: "Если бы мужику рассказали про жену крупного чиновника, изменившую мужу с аристократом, он бы крякнул и сказал: «Молодец, баба!»

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