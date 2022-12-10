Пожар в усадьбе Лопухиных в центре Москвы ликвидирован. Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

В эти минуты пожарные тушат огонь в усадьбе Лопухиных, которая с 2018 года входит в музейный квартал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

Странно, но по нужному адресу пожарные выехали не сразу. Изначально в 6.43 утра им сообщили, что огонь замечен по адресу Хрущевский переулок, д. 2/12, хотя на самом деле горело здание почти в километре от этой точки. Пожарные обследовали двухэтажное административное здание по указанному им адресу и убедились, что там все в порядке.

Пока выяснили, где на самом деле горит, огонь распространился по межэтажным перекрытиям усадьбы Лопухиных (она расположена по адресу Малый Знаменский пер., д. 3/5, стр. 4), которая была построена еще в 17 веке. Во время реставрации здесь усилили меры безопасности, что сегодня пришлось очень кстати.

- Когда произошло возгорание межэтажного перекрытия между 2 этажом и чердаком, сработала система порошкового пожаротушения на чердаке, — рассказали в ГУ МЧС России по г. Москве.

На месте развернут штаб пожаротушения, работает почти два десятка человек и 8 единиц спецтехники.

К сожалению, огонь распространяется: и вместо первоначальных 10 кв метров он уже охватил 50. Обрушились межэтажные перекрытия на площади в 40 кв метров, пострадал пожарный. Его сейчас осматривают медики.

В 09:12 стало известно о локализации возгорания.

Хамовническая межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара в здании в Малом Знаменском переулке.

В 10:16 пожар ликвидирован.

В Государственном музее искусства народов Востока сообщили, что в 2022 году в усадьбе проводились противоаварийные работы, которые были завершены в сентябре. Здание не эксплуатировалось, музейных предметов и сотрудников музея в нем не было. Специалисты будут устанавливать причины возгорания.