Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 декабря 2022 16:15

Вот новый поворот: следствие предложило проверить адекватность матери, чью дочь с детской площадки увела мигрантка

Предполагается, что испытанный страх за свою дочь мог негативно отразиться на ее состоянии
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Инна показывает детскую площадку, откуда увели ее дочь.

Инна показывает детскую площадку, откуда увели ее дочь.

Фото: Александра БУДАЕВА

Столичные следователи продолжают разбираться в обстоятельствах ЧП, которое произошло в Гольяново этим летом. Напомним, 19 августа с детской площадки неизвестная женщина увела 4-летнюю Алису. Исчезновение девочки сразу заметил ее старший брат Саша, позвал маму, которая была буквально в 100 метрах с двумя младшими детьми, и та успела догнать парочку, которая быстро удалялась в сторону дороги.

- Позже на допросах она утверждала, что Алиса попросила у нее сухарики, но это невозможно: во-первых, моя дочь никогда их не ела, а во-вторых, Алиса заикается, и посторонний человек, вероятно, просто не разберет ее лепет, — объясняла корреспонденту kp.ru мама девочки Инна Багренина.

Предполагаемая похитительница – 20-летняя Сожидахон Рузибоева утверждала иное: мол, с девочкой они отлично нашли общий язык и никаких дефектов речи она не заметила. У нее на родине принято угощать детей, никто не считает это чем-то неправильным. Она не раз приносила на детскую площадку сухарики, и дети с удовольствием их ели. В том числе и эта девочка. В тот день, о котором идет речь, девочка сама подошла к ней и спросила, есть ли сухарики. Сухариков не было, поэтому девочка взяла ее за руку и потянула в сторону ближайшего магазина. Ей, Сожидахон Рузибоевой, не жалко было порадовать ребенка, вот она и пошла с ней.

Инна догнала похитительницу с девочкой уже у магазина.

Инна догнала похитительницу с девочкой уже у магазина.

Фото: Александра БУДАЕВА

В рамках расследования уголовного дела о попытке похищения ребенка подозреваемую проверили на вменяемость. Эксперты пришли к неожиданным выводам: Сожидахон Рузибоева вменяема, но у нее есть некие особенности в развитии, из-за которых в августе она не совсем понимала, что делает, когда уводила чужого ребенка с детской площадки.

У Розибоевой обнаружили особенности развития, из-за которых она не понимала, что делает.

У Розибоевой обнаружили особенности развития, из-за которых она не понимала, что делает.

Фото: предоставлено героем публикации.

А дальше произошло совсем удивительное: на вменяемость следствие предложило проверить… еще и маму Алисы – Инну Багренину.

Обосновали это тем, что та не раз жаловалась на подавленное состояние. Вот следователь и предположил: а вдруг действия Рузибоевой повлияли на ее психоэмоциональное состояние и это можно квалифицировать как вред здоровью?

- Вот только среди вопросов, которые следователь собирался поставить перед экспертами, были пункты о том, не страдаю ли я психическим расстройством, могу ли правильно воспринимать обстоятельства и давать им оценки, а также нет у меня алкогольной или других зависимостей, — рассказала корреспонденту kp.ru Инна Багренина. – Мне кажется, или теперь меня могут попытаться представить ненормальной?

Впрочем, как оказалось, от этой экспертизы она может отказаться:

- Подобные экспертизы в отношении представителей потерпевших незаконны и нелогичны. Реального ущерба причинено не было, речь может идти только о моральном вреде, — считает адвокат Инны Багрениной Константин Ерохин. - Инна Багренина – представитель потерпевшей, и ответственности за уклонение от подобных действий для нее закон не предусматривает. Мы отказались от проведения этой экспертизы и обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность этого постановлений. Также руководству ГСУ СК России по г. Москве мы сообщили, что не согласны с этим постановлением.

Между тем, расследование уголовного дела продолжается, Сожидахон Рузибоева остается подозреваемой по уголовному делу о попытке похищения ребенка. Мы продолжаем следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Тетя сказала: пойдем в магазин»: женщину, пытавшуюся увести ребенка с детской площадки в Москве, проверят на полиграфе

Корреспондент kp.ru прошел путь похитительницы (подробнее)

Интересное