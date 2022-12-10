Мать ищут по всему городу: на юге Москвы недельного младенца нашли у пандуса для инвалидов

В Москве установили личность женщины, оставившей семидневного малыша в подъезде. Фото: прокуратура Москвы

Серенькое одеяльце свернуто в виде конверта и перевязано белой кружевной лентой. Звонкое «агу!», глазки-бусинки и губки бантиком – неожиданный подарок сделала мать-кукушка жителям жилого дома на ул.Паромной. Недельного младенца она оставила у пандуса на лестничном пролете первого этажа. Хорошо хоть внутри подъезда, а не снаружи.

- Личность матери установлена, - рассказывают в столичной прокуратуре. – Женщина уже имеет судимость за оставление ребенка в опасности, сейчас ведется ее розыск.

Выяснить, откуда «младенец в конверте» взялся в подъезде, удалось благодаря камерам видеонаблюдения. На них видно, как женщина выходит из такси с ребенком на руках, заходит в подъезд и вскоре выходит оттуда. Но уже с пустыми руками. И хотя лицо горе-мать попыталась спрятать при помощи медицинской маски, ее уже опознали. Ей 41 год, за плечами уже есть судимости и в ближайшее время «светит» еще одна. Опять же за оставление ребенка в опасности.

Насколько сильно замерз младенец, предстоит установить врачам. На данный момент известно, что «найденыш» - девочка, и родилась она не более недели назад. Грядущую ночь и, вероятно, несколько следующих ей предстоит провести в больнице.

Мать-кукушка, как только ее найдут, с большой долей вероятности отправится в СИЗО. Далее ее ждет уголовное дело по ст.125 УК РФ, расследование и суд. За оставление ребенка в опасности закон предусматривает разные виды наказания: штраф до 80 тысяч рулей, обязательные, исправительные или принудительные работы, арест или лишение свободы на срок до одного года. Впрочем, в прошлый раз, очевидно, наказание на эту женщину большого влияния не оказало.