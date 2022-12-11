«Я была в соседней комнате»: В Подмосковье обнаружили мертвой чемпионку мира по кик-боксингу

В подмосковном городе Орехово-Зуево обнаружили тело чемпионки мира по кик-боксингу Екатерину Думбравы. Фото: социальные сети

В подмосковном городе Орехово-Зуево обнаружили тело чемпионки мира по кик-боксингу Екатерину Думбравы.

- 30-летняя женщина жила в квартире на окраине города, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Сегодня днем с ней общалась мама. Потом Екатерина ушла к себе в комнату. Пожилая женщина сообщила: «Я была в соседней комнате. Несколько раз звала дочь, но та не откликалась». Открыв дверь в спальню, мама обнаружила Екатерину мертвой.

По предварительным данным, Екатерина покончила с собой.

- Эксперты не нашли на теле признаков насильственной смерти, - продолжает наш собеседник. - По словам близких, своей семьи у нее не было. Но точные причины суицида непонятны - предсмертную записку в квартире не нашли.

Как стало известно, последние годы бывшая спортсменка часто употребляла запрещенные препараты. Эксперты не исключают, что на самоубийство женщина решилась после очередного приема.

ГСУ Следственный комитет России по Московской области проводит проверку.

Пик спортивных успехов Екатерины Думбравы выпал на конец 2000-х и начало 2010-х годов. Тогда она несколько раз выиграла чемпионат России, была чемпионкой Европы и мира.