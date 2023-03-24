Бесплатные кружки в экоцентрах Москвы: Вяжем морские узлы на борту теплохода и различаем птиц по голосам

Занятия по речному делу проводят на борту настоящего теплохода, который превращен в музей Москвы-реки. Фото: mospriroda.ru

Столичные экоцентры с наступлением весны открывают бесплатные кружки для малышей и подростков, а также взрослых. В программе - тематические занятия, экскурсии, лекции, игры и другие события. Участникам нужно лишь заранее зарегистрироваться. В некоторых местах даже можно прийти без записи. Рассказываем, чему и где научат желающих.

Обновление расписания кружков - на сайте Мосприроды:

Фото: mospriroda.ru

СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ

Занятия по речному делу проводят на борту настоящего теплохода, который превращен в музей Москвы-реки. Детей научат вязать морские узлы и читать семафорную азбуку. Им покажут водолазный костюм «трёхболтовка» для работы на дне водоёма. А в виртуальной капитанской рубке, точной копии настоящей, можно будет почувствовать себя капитаном судна. На кружок учеников должны сопровождать взрослые.

Возраст: 7+

Где: ст. м. «Водный стадион», Ленинградское ш., д. 25А, стр. 1 (на территории Центрального спортивного клуба ВМФ).

Когда: по воскресеньям, в 12.00.

Запись

Фото: mospriroda.ru

СОЛОВЬИНАЯ ПЕСНЯ

Любителям птичьих концертов расскажут, как отличать обитающих в столице пернатых по голосам. Орнитологический кружок в экоцентре «Царская пасека» научит детей наблюдать за птицами и даже просто считать их во время «звериной» переписи. Ученики также участвуют в городских экологических акциях и праздниках.

Возраст: 8+

Где: ст. м. «Измайловская», пос. Измайловская пасека, д. 1.

Когда: по субботам, в 10.00.

Запись: по электронной почте: epts_tsarspaseka@eco.mos.ru с темой письма «Пернатые +».

ДЛЯ ЮНЫХ ПЧЕЛОВОДОВ

Самые смелые могут научиться разводить пчёл. В экоцентре «Пчеловодство» проводят занятия «Искусство пчеловождения». На них раскрывают секреты ведения натурального пчелиного хозяйства в условиях пригорода. Новички узнают о сезонных работах на пасеке, особенностях пчелиной семьи и болезнях этих насекомых, лечебных кормах, продуктах пчеловодства. Им покажут, как правильно осматривать улей и что нужно для правильного выхода пчёл из зимовки.

Возраст: 16+

Где: ст. м. «Ботанический сад», ВДНХ, пр-т Мира, вл. 119, павильон № 28.

Когда: дважды в месяц по субботам, в 13.00.

Запись: (495) 966-09-22 или по электронной почте epts_pchelovodstvo@eco.mos.ru.

МИКРОЗЕЛЕНЬ ВЫРАСТЕТ НА ПОДОКОННИКЕ

Экоцентр «Экошкола Кусково» приглашает на кружок «Я познаю мир». Дети смогут здесь тренировать свою любознательность. На каждом занятии в течении 40 минут будут изучать живую природу, получать практические навыки по переработке органических отходов и высадке микрозелени. Им также раскроют основы почвоведения и ботаники.

Возраст: 6+

Где: ст. м. «Перово», ул. 3-я Музейная, д. 40, стр. 1.

Когда: по вторникам и субботам, в 14.00.

Обязательна предварительная регистрация: на сайте или по тел.: (495) 370-07-50.

ВСЕ НА ОРИГАМИ

В экоцентре «Битцевский лес» открыли два кружка для любителей мастерить, клеить, лепить и просто творить. Первый - «Фигурки из бумаги» - научит японскому искусству оригами. Сначала будут собирать простые бумажные конструкции, потом перейдут к сложным. А в «Лесной мастерской» покажут, как из природных материалов соорудить необычную поделку.

Возраст: 7+

Где: ст. м. «Новоясеневская», Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3.

Когда: «Фигурки из бумаги» - по четвергам, в 14.30; «Лесная мастерская» - по вторникам, в 14.30.

Вход свободный, без записи.

УКРАШЕНИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ

Взрослых зовут в кружок «Серебряный век» в экоцентре «Скворечник». На творческих занятиях будут создавать украшения и сувениры в разных техниках, мастерить предметы из природных материалов. Все необходимое для этого выделят каждому участнику на месте.

Возраст: 50+

Где: ст. м. «Домодедовская», Каширское ш., д. 148, корп. 1.

Когда: по средам, в 10.00.

Запись: 8-499-782-78-23, 8-916-580-67-09 или по электронной почте epts_skvorechnik@eco.mos.ru.

СТОП, СНЯТО!

На съёмки своего экологического мультфильма могут прийти в кружок «Экорежиссер» дети и их родители. Для них работает Сиреневая мультстудия, в которой каждый станет мультипликатором, оператором, режиссером, декоратором. Например, можно создать мультик о правилах путешествия по природным территориям столицы или о животных и птицах.

Возраст: 6+

Где: ст. м. «Ботанический сад», ВДНХ, пр-т Мира, вл. 119, павильон № 28.

Когда: раз в месяц по пятницам, в 15.00.

Запись: (495) 966-09-22 или по электронной почте epts_pchelovodstvo@eco.mos.ru.

ТРОПОЮ ЗВЕРЕЙ

Под таким названием открылся кружок в экоцентре «Конный двор». Специалисты расскажут детям о разных видах животных России в дикой природе. Каждое занятие посвящено конкретному зверю. Участники узнают о том, где он живёт, чем питается, как охотится, какие у него повадки. А ещё научатся во время прогулки по природным территориям города вычислять по отпечаткам лап не менее двадцати зверей. Среди них, например, белка, заяц, лиса, мышевидные грызуны или ондатра.

Возраст: 6+

Где: ст. м. «Новогиреево», Терлецкий лесопарк, ул. Металлургов, д. 41.

Когда: каждую вторую субботу месяца, с 12.00.

Запись: (495) 672-88-65.