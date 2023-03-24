Концерт Петра Налича, танцевальная медитация, лекции по геологии: самые интересные и бесплатные мероприятия грядущей недели

Певец и композитор Петр Налич выступит 26 марта в Еврейском музее Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Будущая неделя богата на бесплатные интересные мероприятия для ума, ушей и тела. Причем, первое и самое интересное планируется уже в ближайший понедельник: в Еврейском музее выступит автор хита "Гитар" и "я твой сахарный пакет" Петр Налич. А тех, кто хочет подготовиться к интересному, уже в это воскресенье ждут в авангардном кафе "Нигде кроме".

Бесплатные встречи в культпросветкофейне "Нигде кроме"

Мы уже неоднократно писали о модном месте в доме Моссельпрома. Художница Елена Сарни устроила там авангардную кофейню и проводит интересные мероприятия. В ближайшее воскресенье с шести часов вечера в кофейне буду учить играть в маджонг, а ровно в 17:00 состоится кинообсуждение неголливудских фильмов с киноведом Дарьей Митиной. На этот раз на примере румынской кинокомедии "Смерть господина Лазареску" (2005) поговорят о том, какую роковую роль играет национальная медицина в странах Восточной Европы и как из-за нее несколько лет назад случился госпереворот.

ГДЕ: "Нигде кроме", Калашный переулок 2/10, цокольный этаж.

Концерт Петра Налича в Еврейском музе и Центре толерантности

Певец и композитор Петр Налич выступит 26 марта в Еврейском музее и Центре толерантности на благотворительной тусовке «21/03», посвященной Международному дню человека с синдромом Дауна. Помимо Налича, обещают наличие Ирины Хакамады, Тутты Ларсен, Эвелины Бледанс, а также - массы интересных событий прямо с утра. День начнется с танцевальных тренировок от TOPSTRETCHING, а продолжится на творческих мастер-классах. Вместе с Детским технопарком РХТУ им. Д. И. Менделеева посетители погрузятся в мир, который виден только под микроскопом. Затем пройдет показ короткометражного фильма «Цирк» с мастер-классом от театра клоунады «Высокие братья». Мероприятие проводится благотворительными фондами «Синдром любви» и «Даунсайд Ап».

Где: Еврейский музей и Центр толерантности

Когда: 26 марта, с 12:00 до 22:00

Стоимость: вход свободный, регистрация

Танцевальная медитация в Артплее

30 марта в Artplay состоится необычное действо. Выставочное пространство превратится в танцпол. Будет звучать "британский гэридж", а в процессе рейв-медитации (так называется танец по электронную музыку с расслабляющими фразами от ди-джея), художница и хореограф Алина Гуткина проведет исследование звукового ландшафта. Практика вдохновлена работой Полин Оливерос “Звуковые медитации, в которой известная британская музыкант и композитор предлагала вернуться к древним формам “прослушивания” музыки как способу коллективного исцеления.

“Практика осознанного прослушивания и двигательной терапии в Artplay позволит исследовать свое “подавленное”, разрешить себе проживать и насытиться состраданием", – обещают авторы проекта Алина Гуткина и Анатолий Есаулов.

КОГДА: 30 марта с 19:00 до 23:00

Deep listening: UK Garage с Алиной Гуткиной и DJ Rudebwoi4x4

Вход: бесплатный, без регистрации

ГДЕ: ARTPLAY, Малый Выставочный зал, ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 7

День геолога в "Зарядье"

С 1 апреля, в день геолога в Научно-познавательном центре "Заповедное посольство" парка "Зарядье" ученые из МГУ будут весь день читать лекции на самые интереные темы. Тот, кто устанет слушать, может стать участником сайт-специфик спектакля и погрузиться в историю геологии, палеонтологии и геокриологии вместе с артистами Мастерской Брусникина.

Вход на лекции, спектакли и мастер-классы бесплатный, по регистрации. Регистрация открыта на сайте парка.