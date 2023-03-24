Горящая крыша, долги на 12 миллионов и «папа меня убьет»: Что происходит с московскими и подмосковными кафе после шоу «На ножах!»

Кафе на 3-й Песчанной улице уже пару лет как наполовину кальянная Фото: Александр РОГОЗА

Кто самый известный повар России здесь и сейчас? Выйдите на улицу - девять прохожих из десяти назовут Константина Ивлева. Обаятельного бородача из программы «На ножах!», которое крутят по телеку уже семь лет. Харизматичный мужчина и разгон устроит, так что у подопытных поваров слезы из глаз фонтаном брызжут, и похвалит, когда надо, и поддержит душевно.

Этакое кулинарное реалити-шоу. Сюжет всегда плюс-минус один и тот же: сотрудники загибающейся точки общепита «пишут в телевизор» - нужна помощь опытного человека, иначе нам кирдык. Посетителей нет, денег нет. Что делать - не знаем. Приезжает Ивлев, пробует блюда из меню, выставляя свои шефские оценки, потом устраивает сотрудникам кафе шоковую терапию, нагоняя полный зал привередливых клиентов. Ну и как хэппи-энд - ремонт, новый интерьер, новое название, новое меню. Все с благословления шефа Ивлева. В общем, с чистого листа - к процветанию.

А что с этими кафе потом случается? Резко взмывают вверх, собирая миллионные прибыли? Все оказалось сложнее, чем мы думали…

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…

Программа «На ножах!» появилась в эфире в 2016 году. В первом сезоне поучаствовали 7 точек общепита из столицы и Московской области. Из них только по трем указанным адресам имеются действующие рестораны. Два фигурируют под теми же названиями.

На Тишинской площади в 2016-м работал грузинский ресторан «One». Выпуск получился задорный. На лицо были все ошибки начинающих амбициозных «рестораторов» - отсутствие опыта работы в общепите, посредственный повар. Вишенка на торт опустилась уже после ребрендинга (Ивлев подарил ресторану название «Каракатица» и меню из морепродуктов): во время съемок финальной трапезы в здании загорелась крыша! Точнее засаленный и годами не чищенный дымоход.

Грузинский ресторан из первого сезона, горевший во время съемок, сменил владельца и вполне себе процветает Фото: Александр РОГОЗА

Куда девалась «Каракатица», непонятно. Сейчас по тому же адресу значится ресторан армяно-грузинской кухни «Карас».

Тишинка - это самый центр Москвы. Рядом Тверская, в десяти минутах ходьбы Театр Сатиры и знаменитые Патрики.

Куда девалась «Каракатица», непонятно. Сейчас по тому же адресу значится ресторан армяно-грузинской кухни «Карас» Фото: Александр РОГОЗА

Захожу в ресторан. Чисто. Светло. За несколькими столиками обедают. Спрашиваю у управляющего про шоу Константина Ивлева.

- Ничего об этом не слышал. Мы здесь четыре года работаем. Знаю, что до нас было что-то вроде паба. А что до этого - не знаю. Точно Ивлев здесь был? (Рассматривает фотки из интернета - узнает свой зал). Ну надо же…

Еще один из «выживших» - ресторан «Репин» в Химках. Дорого-богато, обои в дореволюционном стиле. Как говорилось в программе, владелица, молодая женщина, запустила бизнес на деньги отца. Поэтому очень переживала после переделки интерьера (стены перекрасили в более светлые тона) и замены меню на «еду советского периода».

- Не очень получилось, - рыдала девушка на крыльце. - Папа меня убьет.

Судя по сайту «Репина», владельцы после съемок вернули свою концепцию.

НОРА И «АРХИВ»

В 2017-м на экраны вышел выпуск про небольшое кафе «Кроличья нора» в подвале на 3-й Песчаной улице. Антураж у него был - хоть сейчас кино про кооперативные кабаки конца 80-х снимай: в кадр просятся загулы рэкетиров, пэтэушниц-путан и модные вишневые «девятки». Стены местами отделаны камнем, по углам висят оленьи рога. Возможно, где-то была припрятана и самодельная цветомузыка. Ивлев предложил владельцам переименоваться в Удивительный бар «Архив» и поменял меню. Концепция - вроде музея оставленных вещей. На веревочках под потолком женские лифчики развешаны и всякие ретро-вещицы.

Найти «Архив» невозможно. Над входом в подземелье висит вывеска «Кальянная». Спускаешься. Идешь через несколько пустых полутемных помещений. Наконец загорается вывеска кальянной.

Зал общепита в подвале так и стоит пустым Фото: Александр РОГОЗА

- Это подвал на двух хозяев. Мы просто используем бывший вход в кафе, - объясняет скучающий на диване сотрудник. - Они года два назад закрылись, во время пандемии. Посетителей не было. Да и у нас, если честно, не густо. Может, место неудачное?

Жительница столичного Ховрина Светлана Журавлева в 2020-м вела в соцсетях репортаж для соседей, снимая из своего окна, как команда Ивлева пытается реанимировать небольшой бар «Славянский». Вскоре над входом появилась вывеска «Литрбол» (креатив от шефа!). Но через полгода появились новые фотки: владелец бара ее демонтировал. Сейчас по адресу никакого общепита не значится.

- На самом деле место было изначально гиблое, - рассказывает KP.RU Светлана. - У помещения есть владелец, к которому периодически приходили все новые арендаторы. Чаще всего здесь делали пивные. Из-за этого - крики и драки по ночам прямо под окнами, постоянный вызов полиции. Писали, что собственник задолжал налоговой 12 млн рублей и подал на банкротство. Так что Ивлев тут ни при чем.

Тем не менее весьма красноречивы цифры (см. «Конкретно»). Большинство участников программы в итоге закрываются. А те, что все еще работают, отказываются от новых меню и концепций.

СТРАСТИ ПО ЧАШУШУЛИ

Гримаса судьбы - к моменту, когда программа про «Литрбол» вышла в эфир, самого кабака уже полгода как не существовало. Особенность производства телепрограмм. Снимают циклами загодя, на сезон. А показать могут и через полгода.

- У меня примерно так и было, - рассказывает KP.RU Анастасия, владелица небольшого кафе в Щербинке.

На вывеске написано «Свеж и пьян. Грузинская кухня». Это концепция, оставленная Константином Ивлевым. Однако внутри торгового центра, на всех указателях значится «старое» название - «Гнездо». В интернете он тоже помечен как «Гнездо».

- У нас банкетный зал. Съемки проводились во время пандемии, когда общепиту было запрещено работать, вот мы и решились тогда попробовать выйти на какой-то другой уровень. Хотя, если честно, нам периодически предлагали поучаствовать «На ножах!» еще с 2016 года…

Сделанный помощниками Ивлева ремонт и ребрендинг Анастасии не понравился.

- Интерьер придется переделывать. Но пока нет денег. Поэтому и вывеска до сих пор висит. Когда нам предложили это меню, мы обалдели. Щербинка - город работяг, обычных людей. Утром они на электричках едут на работу в Москву, вечером возвращаются. Предпочтения массового клиента - оливье, борщ, пельмени. Повара, которые были представлены как наши новые сотрудники, спецы по грузинской кухне, уехали сразу после съемок.

Хозяйка кафе «Гнездо» из Щербинки ребрендингом осталась недовольна, но на смену оставленной телевизионщиками вывески у нее пока нет дене Фото: Александр РОГОЗА

«Слава» настигла кафе через восемь месяцев - когда программа вышла в эфир. Говорят, были клиенты, которые приезжали, в надежде отведать чашушули, пхали и хинкали. Но в «Гнезде» такого уже не подавали.

- Мы своими силами пытались два месяца держать меню. Но к нам никто не ходил. Только продукты переводили - приходилось списывать. В итоге вернулись к прежнему формату банкетного зала. Бывает, клиенты видят программу (выпуски часто идут в повторах, - Авт.), ругаются в интернете, что у нас больше нет грузинской кухни. Я отвечаю: да где ж вы раньше были, ребята?

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Почему они закрываются

- На мой взгляд, здесь происходят очевидные вещи, - объясняет собственник консалтингового агентства Елена Кузнецова, работающая в ресторанном бизнесе около 20 лет. - Чтобы ресторан или кафе было успешным, недостаточно сделать красивый интерьер и «вкусное» меню. Очень важна локация, место, где находится эта точка. Нужна проходимость, большое количество людей, которым было бы удобно к вам зайти. Место далеко от метро или крупных улиц сразу снижает привлекательность любого кафе. Многое решают и кадры. Немало примеров, когда владельцам удавалось провалить бизнес, который находился в очень удачном месте. Думаю, в большинстве случаев «рестораторы» просто не смогли удержат качество меню, которое сделал Ивлев. Нужно обучать поваров, договариваться с поставщиками, чтобы они привозили нужные продукты хорошего качества по хорошим ценам. Это очень непростой бизнес. Возврат к прежним концепциям, на старые рельсы происходит, потому что так проще.

КОНКРЕТНО

Жизнь после ТВ

- 40 кафе из Москвы и Подмосковья приняли участие в проекте*

- 25 из них уже закрыты

- 15 продолжают работать

Из этих 15:

- 6 кафе сохранили сделанный телевизионщиками интерьер

- 2 кафе сохранили меню

- 0 - число кафе, которые были переименованы Константином Ивлевым под новую концепцию и сохранили это название

*Учтены точки, принимавшие участие с 1 по 7 сезоны телешоу (2016-2022 годы). Восьмой сезон начали показывать лишь в 2023 году.