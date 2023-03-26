Диван – на выход! Какие вещи москвичи могут бесплатно сдать на утилизацию

За полтора года работы сервиса «Вывоз ненужных вещей» специалисты обработали уже 30 тысяч заявок Фото: Shutterstock

Поломанные стиральные машины, старые диваны и даже проржавевшие автомобили в Москве можно сдать на переработку и утилизацию. За полтора года работы сервиса «Вывоз ненужных вещей» специалисты обработали уже 30 тысяч заявок.

Логика проста: габаритный мусор просто так на помойку выкинуть нельзя (для этого должны быть специальные бункеры), так куда его девать? Теперь можно оставить заявку на mos.ru, обговорить детали со специалистами, оплатить квитанцию онлайн, и в назначенный день за вещами приедут те, кто знает, куда их девать.

Да, есть нюансы: двери нужно демонтировать самим, старую газовую плиту тоже должны сперва отключить профессионалы. Зато старую технику, мебель, макулатуру и даже автомобиль вывезут без лишних хлопот с вашей стороны. И даже при необходимости демонтируют сами.

Сервис бесплатный для тех вещей, которые можно переработать: металл уходит на производственные предприятия, из пластика позже делают хозяйственный инвентарь. А старую мебель остается только утилизировать, поэтому за это придется заплатить (см. «Конкретно»).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что чаще всего москвичи сдавали на утилизацию:

Стиральные машины - 9595

Холодильники - 9574

Газовые плиты - 3637

Диваны - 250

КОНКРЕТНО

Где оставить заявку: здесь

Бесплатно вывозят: ванну, духовой шкаф, железную дверь, кухонную плиту, посудомоечную машину, холодильник, стиральную машину, автомобиль

Платно (цены в руб.): стул (500), кухонный гарнитур (800 за одну секцию), стол (1500), тумбочка (1500), матрас (1500) деревянная дверь (1500), кресло (2200), стенка (2500 за одну секцию), окно (2500 за один проем), сервант (3000), диван (3100), кровать (3200), шкаф (3900), пианино (4500)