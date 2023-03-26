В Москве тонет теплоход на 120 человек: почему его никто не спасает

Частично затонувшее пассажирское судно у причала в Кожуховском затоне Москвы-реки Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Фотографии впечатляют. На фоне многоэтажек во льдах на левом боку у самого берега лежит судно с броской надписью «Агитатор» на борту. Этот теплоход, рассчитанный на 120 человек в формате фуршета (плюс 60 сидячих мест), был выведен из эксплуатации «Речного пароходства» три года назад и продан физическому лицу. Новый хозяин переоборудовал судно для проведения фуршетов и начал катать шумные компании по Москве-реке.

На сайте судоходной организации подробно описан интерьер «Агитатора». Это и банкетный зал, и комната отдыха, и плазменный телевизор, и даже танцевальный шест. Кроме этого, на теплоходе есть несколько вип-кают - видимо, для тех, кого развезло от усталости и кто готов доплатить 5 тыс руб.

В целом цены не самые высокие в Москве. Скажем, аренда для проведения банкета для 60-ти персон обойдётся в 150 тыс руб (2,5 тыс руб с человека). Плюс еда, какую закажете. И дополнительные услуги - фейерверк, диджей, украшения шарами и тп.

Несмотря на то, что «Агитатор» прошёл реконструкцию в 2004 году, по теплоходным меркам, судно уже устарело. И за ним необходимо постоянно следить. Как показывает практика, без ежедневного визуального осмотра такие аварии чаще всего и случаются (когда поначалу крен теплохода превышает норму на 2 градуса, через несколько дней с изменением погоды уже на 4, а ещё позже валится на бок, как это и случилось с «Агитатором»).

В столичном управлении МЧС корреспонденту kp.ru сообщили, что в их ведомстве информации о крушении нет. Спасать судно, очевидно, должен сам владелец, но тот по неизвестным причинам отбыл за границу.

По информации Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, теплоход стабилизирован и угрозы безопасности плавания не создаёт. В ведомстве проводят проверку по факту затопления судна.

- Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего и при наличии оснований примет меры, - говорится в официальном сообщении.