Машину Наталии Власовой обстреляли: Исполнительница хита «Я у твоих ног» в ужасе гадает, кому это было нужно

Певица Наталья Власова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стали известны подробности неприятной ситуации, в которой оказалась исполнительница хита «Я у твоих ног», певица и продюсер Наталия Власова. Накануне она вернулась с гастролей в Москву и неожиданно обнаружила, что её автомобиль, припаркованный возле дома на закрытой территории в районе Садового кольца, обстрелян. Артистка сфотографировала повреждения и обратилась к местному участковому. Тот дал понять, что хулигана найти будет трудно. И тогда Власова написала заявление в прокуратуру.

- Наталия очень негодует по поводу этого инцидента, - сообщил KP.RU PR-менеджер певицы Андрей Карпов. - Совершенно непонятно, кому это было нужно. К тому же рядом с её внедорожником под пули попали и другие авто. Видимо, злоумышленник палил без разбора, не зная толком, чьи это машины. Напротив дома, в котором живёт Наташа, через дорогу расположена школа. Сразу возникает мысль, что от руки неизвестного могли пострадать дети. И это, конечно, ужасно.

- А где проходили гастроли?

- Мы сначала приехали в Иваново. Там был концерт. Потом отправились на два корпоратива (в других городах). Один из них был бесплатным. И вот - вернулись на поезде в Москву. По всем прикидкам, ремонт машины Наташе обойдётся в 250 тыс руб.

Напомним, Наталия Власова начала свою творческую карьеру в конце 1990-х годов. Песня «Я у твоих ног» сразу сделала её знаменитой, став впоследствии самой исполняемой в российских караоке-клубах. Наталия участвовала в «Рождественских встречах» Аллы Пугачёвой, пела дуэтом с Владимиром Пресняковым, писала песни для фильмов, участвовала в благотворительных акциях, играла в театральных спектаклях. Имеет 16-летнюю дочь Пелагею.