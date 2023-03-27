«Будто помутнение нашло»: Альфонс заставляет десятки женщин брать миллионные кредиты и отдавать последнее

За Никиту платили женщины, обманутые им. Фото: Shutterstock

- На меня будто помутнение какое-то нашло, - Анастасии 24 года, в конце 2021-го она переехала из Красноярска в Москву.

В хостеле под Новый год познакомилась с Никитой. Он быстро покорил девушку. Впрочем, не ее одну.

«УБЕГАЙ ОТ ЭТОГО УРОДА»

Стражам порядка Никита заявил, что деньги девушка ему давала сама, он признает, что должен ей, но всего 155 тысяч. Фото: СОЦСЕТИ

- Он говорил, что приехал в Москву из Иркутска судиться с бывшими партнерами, которые кинули его в угольном бизнесе. Но при этом у него не было ни паспорта, ни денег: из хостела мы переехали в гостиницу, где сняли номер на мое имя. Платила за него тоже я, - рассказала корреспонденту «КП» Анастасия. - Потом я дала ему денег, раз, другой, третий. Оглянуться не успела, как он потратил 480 тысяч моих накоплений и еще 337 тысяч кредитных. Взятых, конечно, на меня.

По словам Насти, Никита регулярно уезжал на вечерние встречи с бизнес-партнерами, но результата они не приносили. Потом она узнала, что встречи представляли собой отдых на широкую ногу в ночных клубах.

- Я рассказала обо всем маме, она прислала SMS: «Убегай от этого урода», ее увидел Никита, поссорились. В феврале 2022-го после очередной ссоры он пропал на несколько дней, за это время я съехала из отеля и немного пришла в себя. Никита писал и звонил мне, предлагал все начать сначала. Но как только я сказала, что он должен вернуть мне деньги, исчез.

В феврале прошлого года Анастасия написала заявление в полицию. Но получила отказ в возбуждении уголовного дела. Стражам порядка Никита заявил, что деньги девушка ему давала сама, он признает, что должен ей, но всего 155 тысяч. И обязательно вернет. Когда сможет.

«САМА ДУРА»

Лиза взяла миллион рублей кредита, чтобы спасти «угольный бизнес» Никиты. Фото: НТВ

Не добилась возбуждения уголовного дела и Елизавета из Иркутска, хотя на руках у нее даже была расписка. Впрочем, она и навредила.

- Мы с Никитой познакомились в 2018 году, когда я подрабатывала в такси. Подвозила его как-то, поболтали, он начал говорить про опасность такой работы для девушки. Я - про то, что денег не хватает, - вспоминает Лиза. - Романтических отношений между нами не было, он заинтересовал меня работой: якобы у него угольный бизнес и он устроит меня к себе бухгалтером, вот только кредит надо взять - миллион рублей. Мне, мол, дадут, а ему нет, потому что уже весь закредитован. Обрабатывал меня почти месяц. И я взяла миллион наличными. Отдала ему под расписку, всю сумму обещал вернуть 15 февраля 2019 года. Сначала отмазки были, потом - история о том, что ему 3 млн рублей отдали фальшивыми деньгами и за это его избили. Потом он просто пропал. А у меня сейчас снимают по 50% от зарплаты и вот-вот заберут машину в счет долгов. Уголовное дело в полиции возбуждать не стали: у вас же расписка есть, идите в суд. Суд я выиграла, а что толку? Приставы вернули мне документы: на Никите нет имущества, на банковских счетах ни копейки. Я и к родителям его ходила, мать сказала мне: «Сама дура».

Из-за этой расписки (сумма больше, потому что Елизавета к кредитным деньгам добавила свои сбережения) не стали возбуждать уголовное дело.

Согласно банку данных исполнительных производств на человеке, чьи ФИО и дата рождения совпадают с героем этой публикации, только в Иркутске числится долгов почти на 6,5 млн рублей. В Куйбышевском районном суде Иркутска - с десяток исков на его имя.

ОТМЩЕНИЕ

Единственная, кто смог взыскать деньги с Никиты, москвичка Ирина: они познакомились 25 августа 2021 года в баре, вечер продолжили у нее дома.

- С утра я решила проверить, сколько потратила, и увидела минус 20 тысяч рублей. В банке выяснила, что кто-то перевел деньги с моего телефона. В полиции возбудили уголовное дело по статье «кража».

Никита вину признал, всю сумму Ирине вернул. Объяснил: пока она спала, при помощи отпечатка ее пальца разблокировал телефон, получил доступ к мобильному банковскому приложению. Суд дал ему год условно.

Обманутые кредиторы «угольного магната» (а их число и география множатся) надеются: если снова удастся отправить Никиту под суд, его посадят.

По некоторым данным, он сейчас снова находится в Москве и, возможно, обрабатывает очередную жертву.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Оборвать целиком и полностью»

Нина Ковалюнас, кандидат философских наук, доцент, НЛП*-консультант:

- Есть два типа опаснейших аферистов. Первые - одаренные от природы, они очаровывают человека, часто сами верят в то, что говорят, это талантливые артисты. Вторые - профессионалы, которые природные таланты подкрепили обучением технологиям, позволяющим получить от человека желаемое. Попасть на удочку таких мошенников может абсолютно любой человек, даже психолог. Единственный способ не дать такому аферисту того, что ему нужно, - оборвать контакт целиком и полностью. Но на это не каждый способен.

*Нейролингвистическое программирование - это модель обучения навыкам коммуникации, воздействию на других людей.