1 миллион пассажиров за день: Большая кольцевая ставит новые рекорды

Москвичка Светлана Булатова живет у метро «Медведково», но несколько раз в неделю ездит ухаживать за пожилой мамой в районе «Полежаевской».

- Раньше мой путь от двери до двери занимал около часа в одну сторону, - рассказывает женщина. - А после запуска Большой кольцевой линии у меня появился маршрут, который здорово экономит время. Сегодня засекала - доехала от «Медведково» до нужной станции всего за 30 минут. Почти в два раза быстрее.

Напомним, Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин торжественно запустили полный круг БКЛ 1 марта. Первую неделю через турникеты всех станций кольца можно было пройти в подземку совершенно бесплатно. Многие, к слову, тогда воспользовались этой опцией, чтобы полюбоваться архитектурой БКЛ (см. «А в это время»). А теперь пассажиропоток новой линии постепенно увеличивается. Многие москвичи благодаря Большой кольцевой выбирают для поездок новые маршруты с меньшим количеством пересадок и приличной экономией времени.

На минувшей неделе количество пассажиров, которые воспользовались БКЛ в течение целого дня, впервые превысило 1 миллион.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Самая красивая!

На портале и в мобильном приложении «Активный гражданин» стартовало голосование за самую красивую из последних девяти станций БКЛ, заработавших 1 марта. Многие пассажиры отмечали интересные современные архитектурные решения и эффектное оформление Большой кольцевой - горожане даже специально приезжают на них, чтобы сфотографироваться.

Итак, в голосовании (можно выбрать до трех вариантов) принимают участие:

• «Марьина Роща» с колоннами в виде фарфоровых чайников.

• «Рижская» со светящимися арками, символизирующими въездные ворота в город.

• «Сокольники» с портретами первых строителей столичной подземки.

• «Текстильщики», потолок которой напоминает ткацкий станок.

• «Печатники» с колоннами в виде буквы «П».

• «Нагатинский Затон», которую украшают мозаики с рыбами.

• «Кленовый бульвар» со стильным вестибюлем в черно-белых тонах.

• «Каширская» с чеканными панно известного советского скульптора Зои Ветровой.

• «Варшавская», павильоны которой украшены панелями, имитирующими огни города.