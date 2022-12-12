Ледяной дождь, переходящий в тропический ливень, по прогнозам, лить будет целые сутки. Фото: Кадр видео

Москвичи в шоке! Вроде все так неплохо вчера начиналось... Легкая минусовая температура, пушистый снег валил несколько часов - красиво обнес елки и прочие деревья, насыпал сугробы. Да, возникли сложности на дорогах. Ну так настроение-то - предновогоднее. И вдруг - на тебе. Тропический ливень в Москве 12 декабря!

Впрочем, синоптики так накануне и обещали: ледяной дождь, переходящий в тропический ливень. По прогнозам, лить будет целые сутки.

Погоду (точнее непогоду) горожане обсуждают в соцсетях, выкладывая фото и видео.

В интернете множатся ролики, снятые в Москве 12 декабря на дорогах - кое-где настоящие реки, глубиной чуть ли не до метра. Пешеходы снимают тротуары (из-за ледяного дождя на асфальте образовалась прозрачная корка льда, по которой невозможно ходить - каток!) и заледенелые ветки деревьев.

«Декабрьский дождь. Только грома не хватает!» - пишет Анна Кульчицкая.

«Вчера меня засыпало снегом, сегодня промокла под ливнем. Люблю московскую погоду!» - соглашается Зоешка.

Тропический ливень в Москве 12 декабря против транспорта

Департамент транспорта Москвы сообщает: «Из-за ухудшения погодных условий возможны локальные задержки трамваев. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены».

- В центре Москвы +2, зарядил тропический ливень - дождь идет стеной! - комментирует ситуацию ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - На дорогах огромные лужи, при езде на авто возникает эффект аквапланирования. (Так называют процесс, когда из-за воды на дороге автомобили теряют сцепление, - Авт.).

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