После тропических дождей Москва замерзнет: жителей ждет опаснейший каток

В ближайшие дни москвичей ждет замерзшая каша под ногами, а местами и каток. Фото: Михаил ФРОЛОВ

12 декабря в Москве установлен новый суточный рекорд по количеству осадков. За ночь с воскресенья на понедельник выпало 17 мм — это треть от месячной нормы декабря. Почти два ведра воды на квадратный метр. Прежний рекорд для 12 декабря был установлен в 1960 году и составлял 12,5 мм, отметил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

За выходные сугробы в Москве достигли 20 см — такой показатель был на метеостанции ВДНХ. По Подмосковью больше всего осадков в Долгопрудном, Электростали и Электроуглях — до половины декабрьского нормы за один день. И резко потеплело… В понедельник воздух прогрелся до +3 градусов. Это, конечно, не исторический рекорд — семь лет назад было +9, — но тоже мощно…

— Началось все со снега, потом был час-другой ледяного дождя, но к полуночи температура преодолела нулевую отметку, и пошел нескончаемый дождь, — рассказал о погоде в ночь на понедельник руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. — С небольшими перерывами дождь будет идти до утра вторника. А к вечеру вторника новый снегопад и понижение температуры до отрицательных значений. Так что впереди нас ждет замерзшая каша под ногами, а местами и каток.

Сражаться с непогодой в понедельник вышли 80 тысяч сотрудников коммунальных служб столицы. И судя по прогнозу, вопреки грядущему похолоданию, неделя у них будет жаркой.

На заметку

Куда жаловаться на скопления воды

Около дома: в управу своего района или префектуру, в единый диспетчерский центр +7 (495) 539-53-53.

На дорогах: в «Мосводосток» +7 (495) 657-87-03.

В подземных переходах: в «Гормост» +7 (495) 632-58-46