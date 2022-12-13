Фонд поддержки социальных проектов изучил перспективные направления социального предпринимательства в Москве

Небольшие спортивные залы «у дома» пользуются большим спросом, чем крупные фитнес-клубы, до которых далеко добираться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Количество социальных предприятий возросло с 2019 года, когда в России приняли закон, который закрепил понятие «социальное предприятие» и наделил их рядом льгот и возможностей. Тем не менее предприниматели не спешат получить статус социального предприятия. В бизнес-среде до сих пор отсутствует четкое понимание того, какие направления перспективны.

Фондом поддержки социальных проектов проведены исследования по выявлению перспективных ниш в области социального предпринимательства. Для этого собраны интервью с представителями консалтинговых организаций и экспертами по потребительским трендам российского рынка, проведены опросы жителей Москвы – получателей услуг в сфере социального предпринимательства.

Данные исследования показывают начинающим предпринимателям направления для развития, а владельцам бизнеса – потенциальный спрос на услуги.

Общая картина

По оценке экспертов, социальное предпринимательство является стабильной отраслью, способной адаптироваться к текущим социально-экономическим условиям, но требующей доработки мер поддержки и параметров отнесения к социальному предпринимательству.

В Москве основная часть социально ориентированного бизнеса развивает проекты в сфере ухода за детьми (27,8%), дополнительного образования для детей и взрослых (19%), производства (11,4%), физкультуры и спорта, а также издательской деятельности (по 8,2%). Большой запрос бизнеса направлен на отнесение деятельности в области экологии к социальному предпринимательству.

Фонд регулярно запускает образовательные программы поддержки предпринимателей, оказывает содействие в привлечении финансирования, в том числе через такие инструменты, как фандрайзинг (поиск и привлечение денег и других ресурсов для реализации социально значимых задач) и краудфандинг (система, которая позволяет собрать средства среди будущих потребителей товаров или услуг). Эта работа дает результаты: многие выпускники на старте имеют только идею проекта, а после обучения к ним приходит понимание, как реализовать его.

Экологичный подход бизнеса повышает лояльность аудитории. Фото: Ксения Тимофеева

Основные тренды. Какую нишу выбрать?

Эксперты отмечают большой спрос населения на социальные услуги в области спорта и здорового образа жизни, преимущественно среди молодежи. С одной стороны, эта потребность покрыта фитнес-центрами, с другой – модель их работы делает недоступной занятия спортом для части потенциальных потребителей, которые предпочли бы не покупать годовой абонемент в фитнес-клуб, а заниматься спортом в удобное время в небольших студиях формата «у дома».

Также в числе перспективных сфер эксперты отмечают образование. Для него характерен стабильно высокий спрос населения, готовность получать платные услуги, высокая информированность и относительная простота входа в отрасль. Рынок конкурентный и разнообразный, однако есть и узкие ниши для социальных предпринимателей (например, инклюзивный сервис).

В сфере медицины слабо реализуется запрос общества на реабилитацию и различные протезы. В городе развивается доступная среда и необходимо повышать мобильность граждан с ограниченными возможностями.

Выявление перспективных ниш показало, что есть несколько общих трендов, на которые могут ориентироваться предприниматели из разных отраслей. К ним, например, относится запрос аудитории на экологичность и разумное потребление. Экологичный бизнес – это не только переработка отходов или производство фермерских продуктов. «Зеленым» можно сделать любое дело, соблюдая принципы бережливого производства (экономия электроэнергии и воды, оптимизация логистики и т. д.), а также просвещая сотрудников на тему экологичного образа жизни. У малого бизнеса есть преимущество перед крупным: небольшим предприятиям гораздо легче внедрить подобные изменения.

Один из самых популярных трендов устойчивого развития в мировом бизнесе – концепция «Разнообразие и инклюзия» (Diversity & Inclusion) набирает обороты и в России. Для социальных предпринимателей он особенно актуален, ведь потребителями (а иногда и сотрудниками) предприятий часто становятся люди с физическими или ментальными ограничениями. Перед предпринимателем стоит задача – обеспечить равные возможности с помощью инфраструктуры, программ адаптации и внедрения специальных технологий.

Самыми распространенными целевыми аудиториями социального бизнеса являются дети и пожилые люди. Это связано с особенностями поведения, необходимостью во взаимодействии и участием в различных проектах по развитию и разнообразию досуга. Потребность в услугах для данной аудитории высокая, существует большой неудовлетворенный спрос и множество ниш для развития проектов. В силу многочисленности, платежеспособности и возможности потреблять большее количество услуг к целевой аудитории также относится трудоспособное население.

В целом, согласно исследованию, основными тенденциями развития социального предпринимательства в Москве являются присутствие гибридных форм предпринимательства, инновационность, наличие платежеспособного спроса и цифровизация производственных процессов.