Сходил в магазин - получил приз: как покупать подарки с выгодой

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До Нового года осталось не так много времени, а значит подошла пора выбирать подарки своим родным, друзьям, коллегам по работе. В предпраздничные дни в столице проводится множество различных акций, которые делают покупку подарков не только выгодной, но и весьма увлекательной. Если вы еще не присоединились ни к одной из них, самое время это сделать. Ну и, конечно, нужно освежить в памяти основные правила выгодных покупок.

Планируйте бюджет и составляйте списки

Перед тем, как идти за подарками, сделайте домашнюю работу. На листке напишите, кому нужно сделать презент - родные, друзья, приятели, соседи. Поставьте примерную стоимость напротив каждой строчки и оцените итоговый бюджет. Так вы поймете, укладываетесь ли в запланированную сумму или нужны дополнительные деньги. Потом начинайте думать, что именно дарить. Список подарков поможет избежать эмоциональных покупок, которые потом оказываются пустой тратой денег.

Пользуйтесь акциями

Время от времени все компании проводят распродажи и акции на которых можно неплохо сэкономить. Варианты бывают разные - кто-то дает обычную скидку, кто-то предоставляет кешбэк. Есть и необычные форматы. К примеру, держатели карт «Мир» смогут собирать виртуальные баллы за выполнение заданий и менять их на ценные призы. Задания простые - нужно совершать ежедневные покупки, которые пользователи и так делают. Накопленные баллы можно потратить на получение кешбэка в таких категориях, как косметика и салоны красоты, кафе и рестораны, продуктовые магазины. При этом дополнительный кешбэк в популярных категориях суммируется с другими кешбэками по программе лояльности платежной системы. То есть, кешбэк привязан не к партнеру, а к категории. Также за виртуальные баллы можно получить промокод на покупку товаров от известных брендов:«Папа Джонс», «Самокат», «Золотое Яблоко», «ВкусВилл», Premier, «Сити Драйв».Чтобы воспользоваться выгодным предложением, нужно зарегистрировать национальную карту в программе лояльности «Привет, мир!». Если регистрация уже есть - баллы копятся автоматически. Выполнять задания и зарабатывать Приветы можно до 31 декабря 2022 года, а тратить их на кешбэк и промокоды - до 31 января 2023 года.

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Сходите на новогодние ярмарки и распродажи

В декабре в магазинах Москвы проходят грандиозные распродажи, а также открываются новогодние ярмарки. Скидки на распродажах встречаются очень хорошие, потому что продавцам нужно успеть продать товар - в наступившем году многое уже потеряет актуальность или выйдет из моды. Но прежде, чем соблазняться на скидки в 70%, изучите ассортимент в нескольких торговых сетях, чтобы купить подарки дешевле. Сделать это можно, не выходя из дома, побывав на сайтах магазинов. Если вам нужны подарки в новогоднем стиле - идите на ярмарки за украшениями, игрушками, статуэтками с символом года. На ярмарках довольно часто торгуют мастера, которые сами делают игрушки. Они готовы скидывать цены, чтобы успеть все распродать до Нового года.

Установите приложения на смартфон

Сегодня есть масса мобильных приложений, которые помогают экономить деньги. Есть агрегаторы скидок и акций от крупных магазинов, причем не только продуктовых. В перечень входят магазины одежды и обуви, строительные и спортивные гипермаркеты. Есть сервисы цен, когда можно сравнить стоимость товара и выбрать самую лучшую. Есть сервисы, в которых регулярно выкладываются промокоды или купоны на получение скидки.Такие мобильные приложения помогут быть в курсе самых выгодных акций и не тратить лишнего в магазинах.