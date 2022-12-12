Компания БВТ БАРЬЕР об импортозамещении

Мария Кулешова, директор по маркетингу компании по производству фильтров для воды БВТ БАРЬЕР

- Мария, сейчас многие иностранные компании уходят с рынка и их место занимают отечественные производители. Наблюдается ли такое явление среди компаний по производству оборудования для очистки воды?

- Компании по производству фильтров для воды, например, БВТ БАРЬЕР, еще несколько лет назад встали на путь замещения импортного сырья и комплектующих отечественными аналогами. В России порядка 90% рынка фильтров для воды занимают три российских компании и БВТ БАРЬЕР - одна из них. В сложившихся обстоятельствах лишь продолжается процесс вытеснения с рынка 10% оставшихся иностранных производителей. Так что в этой сфере процесс был не стихийным, а планомерным. Происходит то, к чему мы уже давно шли.

- Где находится ваше производство? Есть ли риск, что компания БАРЬЕР может уйти с рынка?

- Хочу заверить, что компания БВТ БАРЬЕР никуда уходить не собирается. Это российское предприятие. Все производственные мощности расположены в России. Именно здесь находятся конструкторский отдел, комплекс лабораторий, завод. Продукция разрабатывается и производится российскими специалистами, с учётом потребности россиян и полностью адаптирована к отечественным условиям.

- А коснулось ли импортозамещение компании БАРЬЕР. Столкнулись ли вы с необходимостью искать замену поставщикам, импортным материалам и сырью, которое используется при производстве вашей продукции?

- Условно говоря, все сырье и компоненты, используемые нами в производстве, можно разделить на три группы. Первая группа — то, что приобреталось в России. В этой группе всё осталось без изменений. Вторая группа — сырье, аналогов которому в России быть не может по объективным причинам. Это, например, активированный уголь из скорлупы кокоса. Но такие компоненты доступны и сейчас. И третья группа — импортные компоненты, которые закупались за рубежом. Например, некоторые виды специализированных пластиков. У нас был достаточный запас, позволивший обеспечить бесперебойную работу в течении периода, необходимого для поиска альтернативных поставщиков. Сейчас берем аналоги у российских производителей.

- Изменилась ли рецептура или технология производства ваших фильтров?

- По большому счету — нет. Сложившиеся условия даже в чем-то помогают отечественным производителям. Так, например, вместо ионообменных смол из Китая, мы используем смолы российского производства. То же с пластиками и прочими материалами. В итоге, качество остается неизменно высоким, а весь производственный цикл происходит внутри страны.

- А как дела с выпуском новинок? Удается ли в текущих условиях разрабатывать новые продукты?

- Конечно. Наша компания постоянно следит за трендами в вопросах водоочистки. Если несколько лет назад наибольший спрос был в сегменте фильтр-кувшинов, то в последние годы растет потребность в стационарных системах очистки воды. Это, отчасти, связано с переездом многих горожан в частные дома. Растёт спрос на системы очистки воды из скважин. Поэтому наши инженеры продолжают разрабатывать передовые системы фильтрации, удовлетворяющие потребностям современного потребителя. Как бы не менялся мир вокруг нас, одно можно сказать с уверенностью — благодаря Компании БВТ БАРЬЕР, доступ к чистой воде будет гарантирован.