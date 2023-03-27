Как будут выглядеть дома жителей Подмосковья в 2080 году? Нейросеть предсказывает будущее строительных технологий

Источник: пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области

Нейросеть показала жилые дома, которые будут строиться в Подмосковье в 2080 году. Такую задачу поставили для искусственного интеллекта специалисты Комитета по конкурентной политике Московской области.

Напомним, нейросеть умеет генерировать картинки на основе обработки огромного массива текстовых данных. В данном случае перед ней стояла задача спрогнозировать внешний вид жилых домов для семей с детьми, пенсионеров и фрилансеров (наемных работников из творческих и технических профессий, выполняющих проекты по разным заказам прямо из дома). Причем речь шла не только о самой архитектуре и форме домов, но и о материалах, которые будут использоваться при строительстве и отделке зданий.

Напомним, что Московская область уже много лет является лидером среди регионов России по объемам строительства жилых многоквартирных домов и коммерческой недвижимости.

- Мы активно строим жилье, и регион поэтому растет, - рассказывал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Сегодня технология, качество работы тех, кто занимается этим бизнесом, достаточно высокое. Я бы сказал, соответствует мировому уровню. И, конечно, не случайно в Подмосковье появляется около 100 тысяч новых жителей каждый год.

Например, в 2022 году в регионе ввели в эксплуатацию 14,1 миллионов квадратных метров жилья. Годом ранее было «всего» 9,2 млн «квадратов» (это 112,6 тысяч квартир).