Модель и бьюти-блогерша умерла после уколов "коктейля красоты": любовник-бизнесмен попал в реанимацию

Анна с молодым человеком ставили себе так называемые имунокапельницы, которые также называют «уколами молодости» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

22-летняя москвичка Анна Коляда училась на пятом курсе Сеченовки — на кафедре общей врачебной практики (ранее кафедра семейной медицины). В соцсетях девушка раскручивала личный бренд — проще говоря, пиарила себя как бьюти-блогера, эксперта по питанию и специалиста по системному оздоровлению.

14 марта Аню и ее 33-летнего любовника, известного бизнесмена Дмитрия забрала скорая. Через 11 дней студентка скончалась. Парня врачи смогли "откачать".

— Предварительно установлено, что девушка совместно со своим молодым человеком с целью повышения иммунитета осуществляли прием иммуностимулирующего препарата, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

Студентка-модель из Москвы умерла после уколов красоты на основе плаценты Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Она установит точную причину смерти. Накануне госпитализации Анна с молодым человеком ставили себе так называемые имунокапельницы, которые также называют «уколами молодости».

— Аня поступала на хирурга, но там было сложно учиться. Она перевелась на факультет полегче. Яркая девушка, модель — участвовала в показах. Постоянно в Дубай летала. Но тут, скорее, заслуга ее молодого человека, — рассказывает KP.RU одногруппница скончавшейся.

Молодой человек Анны — Дмитрий Жулин — инвестиционный аналитик, бизнесмен. Десять лет назад он запустил одну из первых в Москве компаний, которая занималась доставкой продуктов из супермаркетов.

14 марта Аню и ее 33-летнего любовника Дмитрия забрала скорая Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Не хочу ничего плохого про Анну говорить, но создавалось ощущение, что последние годы свою учебу в Сеченовке она превратила в часть имиджа. Сама параллельно рекламировала некие "институты антивозрастных изменений", — продолжает собеседница. — От института там одно название, с образовательным учреждением ничего общего не имеют. А там как раз пропагандируют разные капельницы здоровья.

22-летняя москвичка Анна Коляда училась на пятом курсе Сеченовки Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Врачам Анна рассказала, что себе и парню колола гидролизат плаценты "Лаеннек" японского производства.

— На них пошла мода несколько лет назад. Это именно мода. "Лаеннек" используют в комплексной терапии по омоложению, очистки печени, как иммуномодулятор. Сейчас прием этого препарата неконтролируемый. Что в составе капельниц — неизвестно. Препараты везут бесконтрольно, их можно купить в масс-маркете. Мог быть поддельный препарат сомнительного качества. В целом же замечу, что гидролизат плаценты — если речь о настоящем препарате — зарекомендовал себя положительно. Но вводить что попало внутривенно категорически нельзя. Прежде нужно сдать анализы, провести обследования, получить назначение врача, — объяснила врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Татьяна Баллирано.

Блогеры и продвигающие такие лекарства называют гидролизат плаценты "коктейлями красоты". Продаются они как крема или растворы для инъекций. В инструкции препарата про красоту и молодость разумеется, ни слова. Хотя тот "Лаеннек" имеет официальную регистрацию Минздрава. Среди побочных действий "аллергические реакции, в том числе анафилактический шок", случаи передозировки неизвестны.

Однако у погибшей симптомы были другие — высокая температура и септический шок. Источник KP.RU в правоохранительных органах отметил, что вероятной причиной смерти стали не вещества, содержащиеся в препарате, а нарушение методики его введения. Ампулу могли скрыть не перед инъекцией, а заранее, после чего состав испортился.

В соцсетях девушка раскручивала личный бренд — проще говоря, пиарила себя как бьюти-блогера Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему люди вообще считают, что плацента — полезная?

Отвечает врач-диетолог, популяризатор науки Александр Бурлаков:

"После родов большинство млекопитающих съедают плаценту. Люди этого не делают. Однако были гипотезы, раз плацента богата различным веществами, ее следует использовать. Вероятно, учение об этом идет еще с 16 века — из китайской традиционной медицины.

Гидролизат плаценты — это по сути измельченная плацента, обработанная ферментами, чтобы она распалась на аминокислоты — “кирпичики белка”. Отмечу, что клинических исследований о пользе поедания плаценты, приема капсул на ее основе, или введению раствора внутривенно, практически нет. Исследовали на лабораторных животных, а эффекты от препаратов не выглядит убедительным. При этом есть большая настороженность — плацента может содержать бактерии, вирусы, есть риск заражения. Такие препараты слабо контролируются, нет информации о том, как была получена плацента.

Касательно “имунокапельниц” замечу: научное сообщество предостерегает от воздействия на иммунную систему человека, если нет показаний. Иммунная система — сложный механизм из огромного количества клеток органов, и специальных компонентов. Доказательства эффективности “витаминных капельниц” — скудные. Нет оснований их рекомендовать людям для профилактического приема".