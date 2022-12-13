«Остановили пассажира. А у него с собой 1,3 млн евро!»: После начала СВО из России в багаже и карманах пытались незаконно вывезти валюту на почти 1 млрд рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях в аэропорту Шереметьево задержали очередного пассажира, который пытался незаконно вывезти из России валюту. Напомним, с марта нынешнего года действует запрет на вывоз из России иностранной валюты более 10 тысяч долларов. Все, что свыше, с октября разрешается вывезти только по разрешению Центробанка.

А тут - 56-летний мужчина пытался пройти через «зеленый» коридор с кучей денег. При досмотре у него нашли более 72 тысяч долларов и еще по мелочи - евро, гривны, рубли. Пассажир собирался улететь в Турцию, но вместо этого может оказаться фигурантом уголовного дела о контрабанде.

Турция, к слову, одно из самых популярных направлений, на котором ловят пассажиров, тайно везущих валюту. Но после объявления частичной мобилизации, например, в новости также стали попадать люди с рейсов в Среднюю Азию, куда двинулись многочисленные «бегунки». В Домодедово недавно задержали россиянина, пытавшегося увезти в Ташкент 47 тысяч долларов - распихал деньги по багажу и ручной клади.

Специалисты отмечают, что после начала СВО (то есть, когда указом Президента были ужесточены ограничения на вывоз наличной валюты) пассажиров с крупными суммами в иностранных денежных знаках стало почти в два раза больше.

- Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных с 25 февраля по 30 ноября 2022 года возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 86%. Если говорить отдельно по московским аэропортам - на 95%, — заявил «Комсомольской Правде» заместитель начальника Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России Сергей Костиков.

3аместитель начальника Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России Сергей Костиков. Фото: ФТС

«РУБЛИ МОЖНО ВЫВОЗИТЬ В ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ»

Сергей Костиков объясняет, какие сейчас действуют правила на вывоз из России валюты. Итак, до 10 тысяч долларов и эквивалент этой суммы в других валютах можно вывозить без декларации. (При вывозе валюты из Турции, к слову, документы нужно оформлять начиная от 5 тысяч долларов, - Авт.).

В настоящее время - от 10 тысяч долларов при вывозе из России - только если ЦБ разрешит. А при вывозе свыше 100 тысяч нужно еще и подтвердить легальность происхождения денег.

- Устной ссылкой на наследство дядюшки таможня не удовлетворится - попросят подтверждающие документы. Например, справку о заработной плате.

- Сколько денег с начала года пытались незаконно вывезти из России через границу пассажиры и прочие «частники»?

- В период 25 февраля по 30 ноября 2022 года общая сумма незаконных попыток вывоза денежных средств по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, возбужденных таможенными органами составила 918,4 млн рублей, что составляет 15 млн долларов (по курсу на 01.12.2022). По состоянию на конец сентября отказано в вывозе валюты при таможенном декларировании на основании подпункта «ж» пункта 1 Указа Президента РФ № 81 (то есть, человек подавал документы, не зная об ограничении в 10 тысяч долларов, - Авт.) еще на 12 млн долларов.

Итого получается, что из страны не выпустили как минимум 27 млн долларов.

- Часто пассажиры везут через границу деньги с разрешением ЦБ?

- Если честно, случаев вывоза валюты с разрешением ЦБ мы еще не фиксировали.

- А если человек задекларировал сумму свыше 10 тысяч долларов, все, что сверху пошлинами облагается?

- Нет. Скажем, человек приехал в Шереметьево и декларирует вывоз 150 тысяч долларов. На данный момент, ему запретят вывозить 140 тысяч долларов, но никак не накажут. 10 тысяч долларов он может вывезти и не заплатит при этом никакой пошлины. Все остальное должно остаться внутри страны. Отмечу, что российские рубли можно вывозить в любом количестве. Но тоже при условии их декларирования, если сумма в эквиваленте превышает 10 тысяч долларов США. А если этот эквивалент превысит 100 тысяч долларов, вам потребуется подтвердить происхождение денежных средств.

Санкт-Петербург. Зона таможенного контроля в пассажирском порту "Морской фасад". Фото: Олег ЗОЛОТО

«БУКВАЛЬНО ПО НОСКАМ РАСПИХИВАЮТ»

- Где пассажиры обычно прячут валюту?

- И на себе, и в багаже, и в ручной клади - делят пачки купюр, раскладывают их по личным вещам, буквально по носкам распихивают. Была попытка пронести 195 тысяч евро в ручной клади - в небольшом рюкзаке. Прятали валюту на 8 млн рублей под одеждой… Конечно, мы не досматриваем каждого пассажира. Да это и не нужно. Сотрудники таможенного контроля и оперативники, работающие в потоке в пунктах пропуска, неплохие психологи. Они сразу видят людей, которые ведут себя, скажем так, подозрительно. Кроме того, мы анализируем билетную и маршрутную информацию, предыдущие задержания пассажиров, сопоставляем сведения из различных баз данных. Ведется оперативно-розыскная работа. Всех тонкостей я вам, конечно, не расскажу. Но поверьте, вся эта работа дает неплохие результаты.

- В большинстве случаев вывозят именно доллары и евро?

- Да, чаще всего. Другие виды иностранных валют - турецкие лиры, японские йены, швейцарские франки и прочее - встречаются реже. Но с точки зрения законодательства нет никакой разницы - доллары США это или замбийские квачи. В законе прописаны 10 тысяч долларов и эквивалент этой суммы в любых других валютах.

РЕКОРДНОЕ ИЗЪЯТИЕ

- Самая крупная сумма, которую один человек пытался вывезти из страны после начала СВО через московские аэропорты?

- В марте 2022 года во Внуково после прохождения «зеленого» коридора остановили гражданина «недружественной страны», досмотрели его рюкзак, а у него с собой 1,3 млн евро! (На тот момент, когда курс рубля искусственно «шатали», это было около 142 млн рублей, - Авт.).

- После начала СВО в СМИ появлялась информация, что пассажиры бизнес-авиации пытались провозить в маленьких самолетах огромные суммы - миллионы долларов, а их разворачивали.

- Задержания по фактам незаконного перемещения денежных средств самолетами бизнес-авиации через Московский авиаузел не фиксировались, — отвечает Сергей Костиков.

- Что касается в целом бизнес-авиации, понятно, что это предполагает особый уровень услуг. Чем условия осмотра и контроля отличаются от обычных рейсов?

- С точки зрения правоохраны никакой разницы между пассажирами из обычных терминалов и пассажирами бизнес-терминалов нет. Пассажиры бизнес-джетов так же обязаны декларировать вывозимые ценности. Так что никаких поблажек!

КОНКРЕТНО

Что светит за незаконный провоз валюты

Если человек пытается провезти через границу до 20 тысяч долларов, помимо 10 тысяч разрешенных долларов США (или в любых других валютах - в пересчете на те же доллары), ему грозит административная статья «Недекларирование наличных денежных средств». Могут наказать штрафом два раза превышающим сумму, которую пассажир пытался провезти незаконно.

- То есть если путешественник не заполнил ПТД (пассажирскую таможенную декларацию, - Авт.) и таможенники найдут у него 10 300 незадекларированных долларов, суд может оштрафовать его на сумму от 150 до 600 долларов. Да еще и эти 300 «лишних» долларов конфисковать, — рассказывает Сергей Костиков. - А вот $10 тысяч ему вернут.

Другой коленкор, если сумма незадекларированной валюты (помимо разрешенных 10 тысяч) - превышает 20 тысяч долларов. Это уже уголовное преступление по части 1 статьи 200.1 «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов». И наказание по ней покруче будет.

- Максимальное наказание по первой части этой статьи: 10-кратный штраф от незадекларированной суммы, или ограничение свободы, или принудительные работы до двух лет. То есть за не вписанные в ПТД 30 300 долларов, суд может оштрафовать на 40 600 долларов или заставить два года мести дворы.

А если найденная сумма превышает $50 тысяч (помимо всех тех же разрешенных $10 тысяч), наказание по той же статье ужесточается.

- Там все печально: и штраф до 15-кратной суммы и ограничение свободы или принудительные работы до четырех лет. И вообще, расследует такие дела уже ФСБ. С марта по октябрь 2022 года мы передали по подследственности 19 таких материалов.

Но есть нюанс. Добровольная сдача нелегально перевозимых денег освобождает от уголовной ответственности.

- Если таможенник первый раз спросит у пассажира «Есть ли у вас что-то, что нужно задекларировать?» до начала применения таможенного контроля и тот внезапно «вспоминает» о своих деньгах - есть шанс избежать как минимум уголовного преследования.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что происходит с изъятой валютой

Как объяснил Сергей Костиков, если речь идет об административном правонарушении, у гражданина изымают только сумму, которая превышает разрешенные 10 тысяч долларов. Остальное возвращают на месте. После окончания производства по делу - если на то есть основания - изъятые деньги могут конфисковать:

- В случае, если судом принимается решение о конфискации денежных средств, они перечисляются в доход государства.

А вот если изъятая сумма тянет на уголовную статью о контрабанде, тут все гораздо сложнее.

- Незаконно перемещенные наличные, изъятые по уголовным делам о контрабанде, осматриваются, признаются вещественными доказательствами, помещаются на хранение и по решению суда конфискуются - то есть обращаются в доход государства.