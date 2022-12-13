В Подмосковье наградили компании, которые оперативно запустили производство тактической продукции для СВО

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье наградили компании, которые после начала частичной мобилизации в считанные дни запустили производство тактической продукции - экипировки для нужд СВО. Благодарности губернатора Московской области руководителям отличившихся фирм вручила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В этом списке - четыре разнопрофильные компании. Две из них представляют Красногорский городской округ, остальные - Фрязино и Пушкино.

- Подмосковная промышленность всегда оперативно реагировала на внешние вызовы, - отметила Екатерина Зиновьева, приведя в пример и события 2020 года.

Когда началась пандемия коронавируса, десятки подмосковных производителей оперативно переориентировались на продукцию, которая была необходима для сдерживания распространения ковида - медицинские маски, респираторы, санитайзеры.

- В этом году десятки подмосковных компаний начали производить тактическую продукцию - необходимую в сегодняшних условиях. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв не может не отметить такую инициативу и выражает благодарность предприятиям, которые оказали поддержку в снабжении мобилизованных.

Одна из красногорских компаний запустила линию по производству балаклав. Другая начала производить для мобилизованных коврики и сидушки. Фирма из Фрязино наладила поставки так называемых теплоидов - одноразовых грелок, автономно генерирующих тепло без электричества и какого бы то ни было топлива. Компания из Пушкино помогла с экипировкой - тактическими костюмами, берцами, очками, перчатками и так далее.

Напомним, вчера губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил, что льготы, которые ранее были введены в регионе для поддержки семей мобилизованных и добровольцев, так же будут распространяться на кадровых военных, а также бойцов Росгвардии, которые служат в зоне СВО.