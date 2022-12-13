«Сэкономим 100 млн рублей в год и пустим на развитие»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обсудил объединение Павловского Посада и Электрогорска

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В Мособлдуме на этой неделе рассмотрят вопрос об объединении двух муниципалитетов на востоке Подмосковья - Павловского Посада и Электрогорска. Напомним, Электрогорск имеет статус города областного подчинения, около 30 тысяч жителей. Недавно депутаты местного совета депутатов выступили объединения с соседним городским округом Павловский Посад. Выгоды очевидны - жители Электрогорска получают доступ к транспортной и социальной инфраструктуре, а сокращение количества чиновников позволяет экономить бюджету серьезные деньги - их выгодней тратить на развитие территории.

За это предложение электрогорские депутаты проголосовали единогласно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня обсудил объединение муниципалитетов с главой Павловского Посада Денисом Семеновым.

- Вы возглавляете большой, важный городской округ Павловский Посад. А сами - уроженец Электрогорска, там живет семья, ребенок в школу ходит, - сказал Андрей Воробьёв. - Знаю, что принято решение об объединении в единую территорию, которую вы очень хорошо знаете и беспокоитесь о ее развитии.

В свою очередь Денис Семенов доложил губернатору, какие плюсы принесет объединение городских округов.

- В конце ноября состоялись достаточно оживленные публичные слушания. Людей интересовала масса вопросов, мы на них отвечали, и все доводы были в пользу объединения. У нас уже единые федеральные службы и центры - социальная защита, пенсионный фонд, общий отдел полиции и прокуратура. Кроме того, у электрогорцев есть запрос на использование совместной инфраструктуры.

Например, в Электрогорске много ребят занимается хоккеем. Но играть в него сейчас можно только зимой, когда температурный режим позволяет содержать в порядке лед на открытых площадках. Крытых катков в городе нет. А вот в Павловском Посаде имеется целый Ледовый дворец, который, конечно, может принимать и команды из Электрогорска. (Расстояние между городами - около 19 км).

И по части общественного транспорта - одни выгоды. Автобусы, курсирующие между Павловским Посадом и Электрогорском получат статус муниципальных (сейчас они межмуниципальные), поэтому проезд станет примерно в два раза дешеле. 44 рубля вместо нынешних 82-ух и 98-ми.

Кроме того, не будет необходимости держать в Электрогорске и Павловском Посаде такое количество чиновников различных органов местного самоуправления - они ведь будут дублировать свои функции. Сейчас в администрациях двух муниципалитетов 246 сотрудников. А станет на 60 с лишним меньше.

- Общая (будущая, - Авт.) численность всех сотрудников на 2 муниципалитета - 183 человека, - сообщил Семенов. - Этого вполне достаточно, чтобы качественно осуществлять свои функции. Выполнение оптимизации приведет к тому, что мы сэкономим в год около 100 млн рублей, которые пустим на развитие.

Андрей Воробьёв напомнил главе городского округа о особом контроле работы общественного транспорта - автобусов и железнодорожных электричек.

- По тем региональным и муниципальным маршрутам, которые нуждаются в модернизации, обновлении, ждем ваших предложений. Важно, чтобы максимально удобные размеры автобусов были на этих линиях, - сказал губернатор.