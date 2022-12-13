Восстановили с нуля: когда откроется сгоревшая библиотека ИНИОН РАН в Москве

Фото: stroi.mos.ru

Восстановление библиотеки Института научной информации по общественным наукам РАН, расположенной в Москве, завершено. Новое здание после пожара 2015 года было построено почти с нуля.

- Объект уже завершен, в этом году ждем поставку высокотехнологичного оборудования из европейских и восточных стран и с 2023 года библиотека начнет полноценно функционировать, — рассказал kp.ru Карен Оганесян, гендиректор «Единого заказчика в сфере строительства».

Ожидаемое оборудование важно для запуска работы библиотеки Института научной информации по общественным наукам РАН, так как оно позволит заниматься оцифровкой и обработкой данных.

Визуально библиотека почти не отличается от той, которая сохранилась только на фотографиях. Здание по-прежнему четырехэтажное, но общая площадь увеличена на 30% за счет двух подземных этажей. Сохранены фасады и мост, большая парадная лестница и читальные залы.

Доставляться книги из подземного хранилища теперь будут по монорельсовой системе, что значительно ускорит поиск нужных изданий и выдачу их посетителям.

В обновленной библиотеке появился конгресс-центр, где могут одновременно находиться около 1000 участников. В зале есть современное мультимедийное оборудование, которое позволит проводить большие конференции и презентации.

Создан мультимедийный музей истории общественных наук, который ориентирован как на школьников, так и на студентов. В библиотеке будут также заниматься восстановлением и реставрацией книг.