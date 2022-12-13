В Подмосковье более 2 тысяч семей приобрели с начала года участки под строительство домов через торги

Фото пресс-службы правительства Московской области

В Подмосковье набирает популярность приобретение земли под строительство частных домов через электронные торги. Собственно, после пандемии и в целом начался бум на покупку земли, домов, дач. Горожане насиделись в изоляции и окончательно осознали, что «домик в деревне» - это хорошо. Многие покупают участки не с рук, не через сайты бесплатных объявления, а подбирая лоты на официальной площадке ЕАСУЗ (Единая автоматизированная система управления закупками Московской области).

Здесь можно подобрать подходящий по цене и расположению вариант. Часть участок под ИЖС можно приобрести в аренду на несколько лет с правом последующего выкупа, часть - купить сразу.

Так, с начала 2022 года Комитет по конкурентной политике Московской области провел земельно-имущественные торги уже в 60 городских округах. Земельные участки под строительство собственных жилых домов за 11 с лишним месяцев уже более 2 тысяч семей.

Специалисты отмечают, что самые популярные по числу претендентов торги проходят по лотам на территории городского округа Жуковский. В среднем - по 25 участников! Также в пятерке интересных покупателям муниципалитетов Одинцовский и Ленинский городские округа, Домодедово и Мытищи. В них на каждый лот приходилось от 6 до 14 претендентов. Впрочем, никакого секрета в этому нет. Все эти территории приближены к Москве и объектам инфраструктуры. Поэтому меньше всего интересующихся - у лотов, расположенных на отделанных территориях. Например, в Талдоме (110 км от МКАД), Шаховской (122 км), Зарайске (140 км).

Важно: купить или взять участок в аренду может любой гражданин России - участвовать в торгах, не обязательно иметь регистрацию на территории Московской области. Вся подробная информация - на сайте ЕАСУЗ.