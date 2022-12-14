93 сотки и рабочие места: В Подмосковье построят новый склад для завода карьерных самосвалов

Фото: пресс-служба правительства Московской области

Крупнейший в России завод прицепной техники (он же единственный в стране производитель карьерных самосвалов) построят новые склады на территории Орехово-Зуевского городского округа. Комитет по конкурентной политике Московской области сообщает, что накануне прошли торги по аренде земельного участка общей площадью более 93 соток. На нем будут построены ангары для хранения продукции машиностроительного завода. Само предприятие базируется в деревне Губино того же Орехово-Зуевского округа. После строительства нового склада завод сможет нарастить производство, а это, в свою очередь, создаст дополнительные рабочие места для местных жителей.

«Реализация коммерческих земельных участков на торгах, - один из приоритетов развития Подмосковья», - сообщили в пресс-службе подмосковного Комитета по конкурентной политике.

С начала 2022 года в регионе по участкам коммерческого назначения провели уже более 200 торгов. Это, к слову, на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Рост востребованности таких участков показывает расширение и развитие бизнеса в регионе», - комментируют в ведомстве.

Напомним, электронные торги по аренде и реализации земельных участков под бизнес, индивидуальное жилищное строительство или фермерское хозяйство проводятся через портал ЕАСУЗ. (Единая автоматизированная система управления закупками Московской области). Здесь можно с помощью интерактивной карты подобрать интересующие лоты и получить подробную инструкцию, как зарегистрироваться и стать участником торгов.