Виктор Пелевин скрывается под личиной тайской домохозяйки? Друзья рассказали неожиданное о жизни популярного автора

Кадр из фильма "Пелевин" Родиона Чепеля.

Еще в девяностых Пелевин сказал одному журналисту, отказывая в интервью: "У автора нет никаких сведений об авторе". Поэтому журналисту Родиону Чепелю, задумавшему фильм о Викторе Олеговиче, пришлось нелегко. И тем не менее "Пелевин" вышел аккурат к шестидесятилетию автора "Чапаева и пустоты".

Правду сказать, пелевинского "дзыня с грибами" не получилось. Фильм вышел затянутым, пустоватым, хотя местами смешным. Главным первоисточником стала Галина Юзефович с грушей на груди и фразой о том, что в жизни Виктора Олеговича было два этапа, а между ними трещина, а из трещины "прет хтонь".

Но, тем не менее, Чепелю удалось добыть кое-какой эксклюзив. Он поговорил с людьми, лично общавшимися с Виктором Олеговичем, и представил несколько неизвестных фотографий Виктора Олеговича.

Кино про Пелевина еще показывают в кинотеатрах, а публичный бесплатный показ состоялся во время фестиваля Non/fiction.

Мы выбрали самое интересное из увиденного и услышанного.

ОН БЫЛ НЕ ИЗ ПРОСТЫХ

До того как переселиться в Северное Чертаново, семья Пелевиных ютилась в коммуналке на Тверской.

"Папа его - молчун, мама отделом в гастрономе заведовала", — рассказывают друзья, добавляя, что "Витюша" был "не из простых", например, в детстве, жил в Ираке и ходил там в школу, поскольку отец имел возможность выезжать за границу.

От отца, служившего в ПВО, Виктор унаследовал замкнутость и любовь к самолетам, по его же стопам пошел учиться в энергетический институт.

- Это был выбор родителей, — говорил он, — у меня не было жизненных планов, потому что одинаково не нравилось все, чем можно было заниматься в СССР.

УВЛЕКСЯ КАРАТЭ

Будущий писатель учился в элитном классе "А", но за сочинения получал «тройки». По информации Галины Юзефович, когда учителя распекали соседний класс "Б" за серость, использовали фразу: " Витя Пелевин до того подлый, но и тот - личность".

Лет в пятнадцать Виктор увлекся каратэ и, по свидетельству друзей, любил демонстрировать растяжку, оставляя на стенах отметины ботинками выше головы. В фильме даже упоминается интересное фото, где Пелевин прыгает через рояль, за которым сидит девочка в школьной форме. Правда, фото это нам не показали.

ПОВЕЛИТЕЛЬ ЭПОКСИДКИ

По словам Сергея Москалева, друга Пелевина, в институте Пелевин стал одним из пяти Ленинских стипендиатов:

"Его супермощными мозгами все, что разжевывали на лекциях за время обучения, он понял за год". После университета поступил в аспирантуру, но не с целью продвинуть отрасль, а чтобы откосить от армии. Его отправили работать в троллейбусный парк, где Пелевин жаловался на оскорбительную зарплату и вечно искал подработки. Первой халтурой писателя была лепка и продажа на Арбате фигурок нэцкэ. Эта деятельность давалась Витюше так хорошо, что он получил прозвище "повелитель эпоксидной смолы".

В перестройку возникли и другие виды приработка. Благодаря блестящему английскому, Пелевин мог за день написать огромную статью и заработать больше, чем на официальной работе в месяц. Когда друзья освоили бизнес - продажу компьютеров Министерству обороны, денежки потекли рекой так, что стопки купюр измеряли линейкой.

Но при этом, противореча сами себе, пелевинские знакомые говорят, что деньги Витюшу не интересовали, "по деньгам он не угорал".

Учеба в Литературном институте

Пожалуй, эта часть пелевинской биографии представлена наиболее неточно. С точки зрения Галины Юзефович, Пелевин в Литинститут не ходил и поэтому был отчислен как утративший связь с Литинститутом. Однако kp.ru уже находила информацию, что ходил, обсуждался, а в стенах института даже хранится стенограмма Пелевинского разгромного обсуждения.

В интервью немецкому изданию Виктор Олегович говорил, что ушел из института, потому что добился большего, чем преподаватели. Он проучился три курса, а останься он там еще на два года - дело закончилось бы циррозом печени.

КОСПЛЕЙ КАСТАНЕДЫ

Пелевину повезло. Будучи совсем молодым человеком, он попал в интересные круги, откуда сумел "собрать пыльцу" для своих книг. Например, принадлежал группе переводчиков и практиков «Контекст» — главного советского самиздата эзотерической литературы. В девяностые годы Пелевин даже редактировал, а по сути - переписывал заново первый перевод Кастанеды, выполненный Владимиром Максимовым.

Именно этого писателя он и стал косплеить с годами. Дело в том, что согласно учению Кастанеды, каждый Воин обязан стереть свою личную историю. Сам Кастанеда запрещал себя фотографировать, уничтожал личные вещи. Есть несколько версий мест и дат его рождения и противоречащие друг другу причины и даты похорон.

По этому пути активно идет Пелевин, хотя ему удается это гораздо хуже, чем кумиру. Дата рождения известна, фотографии есть, интервью, хотя и редкие, но тоже имеются.

В качестве человека, сумевшего взять у Пелевина интервью лично, в фильме показана журналистка Алена Долецкая. По ее словам, Пелевин встретился с ней в японском ресторане, опоздав на два часа. Скорость, с которой он употреблял сакэ - удивила даже видавшую виды Алену. Пелевин говорил много интересного, однако при виде диктофона вспылил: "Мол, в кои-то веки хотел просто побазарить..." Впоследствии, как утверждает журналистка, она увидела себя в образе лисы Ахули в "Священной книге оборотня" и долго смеялась на весь самолет.

А ГДЕ ЖЕ СЕЙЧАС ПЕЛЕВИН?

В нынешнее время никому не удается жить, не оставляя цифрового следа. Так что, - уверены создателя фильма, - пелевинская секретность обходится ему в копеечку. Он пользуется зашифрованной почтой, номера телефонов меняет. Запрещеннограм не освоил, но при этом явно сидит в мордокниге, потому что элементы срачей нередко использует в новых сочинениях. Поэт Виктор Куллэ, учившийся в Литинституте в одно время с Пелевиным, высказал предположение, что Пелевин скрывается под личиной тайской домохозяйки, которая немедленно добавилась в друзья к Куллэ, как только тот завел себе эту запрещенную соцсеть.

Даже Ольга Аминова, редактор Виктора Пелевина, призналась, что ни разу его не видела, а только общалась по переписке или по телефону, причем, инициатором звонков был он сам.

О том, где сейчас находится автор - имеются различные точки зрения.

Какие-то люди готовы поклясться, что он проживает недалеко от них в Абрамцево. Друзья считают, что он снимает две квартиры в Италии и Германии, меняя место жительства в зависимости от погоды. Кому-то Витя звонил из Бразилии...

При этом друзья отмечают, что, увидев Витюшу в реале, они вряд ли бы узнали его. Последние фотографии автора сделаны двадцать лет назад во время путешествия по Китаю. Правда, уже тогда Пелевин запрещал себя фотографировать и делать снимки приходилось тайком.

Относительно недавно такой ранее неизвестный снимок Пелевина из китайского путешествия опубликовал художник Сергей Бугаев-Африка, сыгравший "мальчика Бананана" в фильме "Асса".

Интересное замечание привел Виктор Куллэ. По его словам, Виктор Олегович ужасно похож на фотографию Булгакова в темных очках и тужурке.

- Выражение, строение лица - все один в один, — радовался Куллэ. - Я голову на отсечение даю что Витя эту фотографию знал и сознательно копировал.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ПЕЛЕВИН СЕЙЧАС

Судя по тому, что Виктор Олегович каждый год выпускает по книге - он все-таки скорее жив, чем мертв. Автор фильма даже провел исследование популярным методом дельт Берроуза, и метод показал, что все существующие книги под фамилией Пелевин принадлежат одному автору.

Однако нынешний Пелевин не тот, что раньше. Вершиной его творчества стал роман "Generation P". В романе про выпускника Литинститута Вавилена Татарского, ставшего пиар-менеджером, была самой классной попытка показать остросовременную современность и при этом - протащить любимую пелевинскую мысль об иллюзорности этого мира. Уже начиная с двухтысячных, Виктора Олеговича стало принято поругивать. Даже друзья не в восторге от новых книг:

- Мне кажется, он продает отходы, — говорит Сергей Москалев. - Находит диковинные фрукты, съедает, а нам отдает шкурки.

По мнению Галины Юзефович, сегодняшние книги Виктора Олеговича - это информационный бюллетень.

"Мы все тонем в инфошуме, но раз в год выходит Виктор Олегович, шаркает ножкой (невидимой) и говорит: я вам сейчас расскажу, про что был прошлый год".

Само собой, в завершение кино привели пример грандиозного пророчества Пелевина насчет противостояния, которое должно было случиться на территории СССР, и про отсталое государство "Уркаину" из "Лампы Мафусаила".

В целом, все спикеры сошлись во мнении, что совсем не имеет значения, общаются ли они с Пелевиным лично или не общаются. Его личность воплощена в текстах, и поэтому даже не так интересно знать, куда он делся.

Гораздо интереснее то, что, судя по предсказаниям Пелевина, все мы живем во сне Виктора Олеговича и являемся его персонажами.