Зимние развлечения в парке «Сокольники»: катки «Гигант» и «Лед», 17 лыжных трасс и новогодняя ярмарка

На Большом круге и 1-м Лучевом просеке парка бесплатный каток Фото: Андрей АБРАМОВ

Парк «Сокольники» занимают две трети территории одноименного района. И корреспондент kp.ru искренне убежден, что это лучший парк Москвы.

ЛЫЖИ

В «Сокольниках» 17 (!) трасс под классический ход. Не все маршруты соединены, но в целом расположены близко друг к другу. Два из них — на 2-м и 5-м Лучевом просеке (это названия улиц парка, которые отходят от центрального круга у главного входа) — оснежают искусственно. Снеговые пушки запускают, если естественных осадков не хватает, чтобы сформировать хорошую лыжню. А еще тут есть «дорожка» под коньковый лыжный ход.

В центральной части парка людно. Если вы фанат медитативного катания, когда от тишины звенит в ушах — следуйте на север «Сокольников» на границу с Алексеевским районом (ориентир станция электричек «Маленковская»). Тут каскад Путяевских прудов, вдоль которых тоже лыжни. Народу здесь в разы меньше. Со стороны восточного входа в парк можно перейти Богородского шоссе, попадете на Оленьи пруды — романтично-уединенное местечко, где также есть лыжня.

В Беговом клубе (Митьковский проезд, 11 — слева от конгрессно-выставочного центра в центре парка) открыли прокат. Лыжи выдают с 10:00 до 20:00. Ассортимент инвентаря очень большой: ботинки от 30 до 47 размера. Приготовьте залог 4000 руб. или документ (только не паспорт!). Час проката - 200 руб., два часа - 350 руб. Инструкторов нет, но если народу немного, то персонал подскажет, как выбрать лыжи, как кататься. Есть теплая раздевалка и ячейки для вещей.

В выходной день инвентарь нарасхват, популярных размеров может и не быть Фото: Андрей АБРАМОВ

КАТОК «ГИГАНТ»

На Большом круге и 1-м Лучевом просеке парка бесплатный каток (с 10:00 до 22:00). Скользить предстоит прямо по парковым аллеям, которые залили льдом. Довольно необычные впечатления, особенно для тех, кто летом гулял по этим же тропинкам. Места очень много, так что и новичкам, и опытным будет комфортно. Однако лед местами ухабистый. С 15:00 до 16:00 его обновляют. Вдоль ледяной трассы стоят киоски с горячими напитками, шаурмой и прочим фастфудом. Лавочки есть.

Коньки выдают в двух местах: небольшой пункт на Главной аллее и перед кафе Green Park (идти против часовой стрелки Большого круга). Сотрудники-весельчаки: с прибаутками и добрыми шутками обслуживают гостей.

В выходной день инвентарь нарасхват, популярных размеров может и не быть. Коньки дают на целый день (400 руб.). Залог 2000 руб. или документ (не паспорт!). Есть теплая раздевалка. Гардероб платный — 100 руб. Но некоторые не бояться бросать обувь прямо в пункте проката.

Вдоль ледяной трассы стоят киоски с горячими напитками, шаурмой и прочим фастфудом. Лавочки есть Фото: Андрей АБРАМОВ

КАТОК «ЛЕД»

Расположен на Фестивальной площади парка. Два ковидных года его не открывали, а сейчас вернули. Каток работает вплоть до температуры воздуха +8 градусов. Потому что под покрытием стоит силовая плита, которая генерирует «холод». Открыт с 10:00 до 00:00.

Людей тут мало: цена в выходной день - 700 руб. за два часа катания + прокат. Зато лед отменный. В будни – 600 руб. А если без проката коньков, то на 300 руб. дешевле (и в будни, и в праздник). Ассистент фигуриста («Пингвин», «Медвежонок»), с которым учится кататься ребятня — 300 руб. за два часа.

МУЗЕЙ ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК

Открывается раз в год. Работает до 8 января (проезд Сокольнического круга, 9 — справа от центрального входа). В музее честно предупреждают: в декабре аншлаг, приходите заранее, чтобы без спешки раздеться и подготовиться к экскурсии — без нее нельзя.

В будни билет 500 руб., в выходные — 700. Покупайте билеты на сайте музея. Есть мастер-классы по росписи елочных шаров — 450 руб.

Экскурсия длится 45 минут. Больше будет интересна детям: рассказывают про историю и традиции праздника в разных странах. В конце показывают колоссальную коллекцию елочных игрушек основателей музея — Игоря и Марии Хмелевых. В этой части обычно «зависают» взрослые. Также работает магазин с игрушками. Цены тут от 100 до 2500 руб.

А ЕЩЕ

Ярмарка «Зимний дар»

Открыта в «Краснодарском домике». Это инновационный для своего времени объект (1959 год постройки), который долгое время был на реконструкции. Сейчас внутри мастер-классы по выходным и продажа товаров от всяких рукодельниц. Подробнее смотрите группу «ВКонтакте» - Выставка «Зимний дар».

КСТАТИ

Здесь впервые появились «лыжебежцы»

В 1895 году основали Московский клуб лыжников. Состоял он сплошь из участников Московского клуба велосипедистов. Но это в первые годы. Потом начали принимать и новых членов. В Сокольниках проходили все главные городские гонки. Были марафоны даже от Звенигорода до парка — 64 км. Победитель доезжал за пять с небольшим часов. Спорт тогда был сугубо мужским. Только после революции на старт начали выходить дамы.