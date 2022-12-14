В Подмосковье с начала года уже 112 тысяч семей использовали деньги регионального маткапитала

Фото пресс-службы правительства Московской области

В Московской области рассказали, на что семьи с детьми, получившие региональный материнский капитал, «тратят» заветные сертификаты. Напомним, на текущий момент размер подмосковного маткапитала - плюс 100 тысяч рублей к базовому федеральному. А тот в свою очередь в 2022 году составляет 524,5 тыс. рублей за первого ребенка, на второго - 693,1 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и, соответственно, 168,6 тыс. рублей, если его оформляла.

- Свыше 112 тысяч семей Подмосковья распорядились (в 2022 году, - Авт.) средствами регионального маткапитала, - рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. - Всего же с начала действия программы выдано более 224,5 тысяч сертификатов. Преимущественно жители региона потратили сертификаты на улучшение жилищных условий - 69,2 тысячи, на образование - 15,3 тысячи, а получили выплаты около 28 тысяч.

В Московской области региональный материнский капитал могут оформить семьи, у которых с 2011 по 2016 годы родился (или был усыновлен) второй или последующий ребенок.

Еще одна хорошая новость - если при использовании сертификата была использована не вся сумма (например, при оплате образования), следить за остатком теперь можно удаленно - в электронном виде, через портал госуслуг Московской области uslugi.mosreg.ru.

- Сейчас при подаче заявления на реализацию средств капитала все данные предзаполняются, и автоматически отображается остаток средств сертификата, что гораздо удобнее, - отметила Ирина Каклюгина.